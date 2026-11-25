Домой круглосуточно приезжали курьеры, наведывался СОБР и зоозащитники с проклятьями. Все, кто пытался защитить, тоже подвергались травле. Фильм казанского режиссера рассказывает о том, как поступить, если вас начали преследовать и травить в Сети, на примере реальной истории школьницы из Уфы.





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«Мне захотелось донести до подростков и родителей, что такое может произойти с любым из нас»

11 ноября, в День борьбы с кибербуллингом, в Сети состоялась премьера документального фильма «Травля», которая рассказывает о крупной атаке через интернет на 16-летнюю школьницу из Уфы Диану Кильдиярову. Автор идеи и режиссер фильма Алина Сабирова из Казани рассказала «Татар-информу» о проблеме, которую раскрыла в фильме, и о Диане, которая стала жертвой травли в Сети.

Автор идеи и режиссер фильма Алина Сабирова Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Это реальная история, ставшая первым в России случаем, когда за кибербуллинг пришлось ответить перед законом. 21-летний преследователь Михаил Шалимов из Новгородской области был приговорен к 12 годам лишения свободы за попытку довести девушку до крайней меры. В настоящее время продолжается рассмотрение других эпизодов дела, связанных с кибертравлей в отношении Дианы, ее друзей и родственников.

Скриншот видео VK Видео

Участие в съемках фильма приняли те люди, которые были героями этой истории. Помимо Дианы и ее мамы Ксении, это психолог из колледжа, в котором учится девочка, следователь, адвокат и администратор паблика, который встал на защиту Дианы, а также подруга девочки и ее мама – они тоже подверглись травле того же преследователя.

«Когда я узнала историю Дианы и ее мамы Ксении, она меня очень тронула. У меня есть сын, которому 12 лет, и я очень обеспокоена тем, каким опасным может быть интернет для детей. Мне захотелось снять картину, которая бы не имела назидательный тон, но могла донести до подростков и родителей, что такие трагедии не пустой звук и они могут случиться с кем угодно», – рассказывает Алина Сабирова.

Она отметила, что современные дети выросли с телефоном в руках, и если старшее поколение может легко обходиться без гаджетов, то для молодежи они – неотъемлемая часть жизни.

«Отобрать телефоны у них мы не можем, это просто нереально, но мы должны научить их цифровой гигиене. Если мы идем по улице и нам встречается темный закоулок, мы инстинктивно понимаем, что там опасно, но в интернете не всегда понятно, где нас подстерегает беда. Многие подростки могут довериться незнакомцам в Сети, подписываются на сомнительные сообщества, становятся ведомыми и могут потерять грань разумного. Все это может иметь серьезные последствия», – объясняет она.

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«Нельзя вступать в диалог с теми, кто пытается вас затравить в Сети»

Сценарист фильма Анна Карпова – психолог и хорошо разбирается в поведении подростков. Алина Сабирова тоже изучала психологию и училась в аспирантуре по специальности «социология». Снимая фильм, они применили свои знания и постарались сделать его пособием для родителей и их детей.

«Когда мы брали интервью у Дианы и Ксении, мы старались, чтобы они снова не погрузились в то состояние, которое им пришлось пережить во время травли, чтобы им не пришлось снова пережить этот ужас. С девочкой была проделана большая работа психиатрами и психологами. Мы пытались работать очень деликатно с нашими героинями», – рассказывает режиссер картины.

На момент съемок прошло два года после того, как с Дианой произошла эта история, но даже спустя такой срок, заметно, что этот опыт очень повлиял на мироощущение семьи Кильдияровых, отметила Алина Сабирова.

«Золотое правило – нельзя вступать в диалог с теми, кто пытается вас затравить в Сети. Возможно, если бы Диана не ответила своему преследователю, этой истории не случилось бы. Это простое правило не знают даже взрослые люди», – отметила она.

Эта история произошла весной 2024 года, тогда Диана еще училась в школе.

Скриншот видео VK Видео

«Все началось с того, что Диана стала администратором группы в социальной сети, которая посвящена одной из популярных онлайн-игр. В эту группу вступил Михаил Шалимов. Сначала он начал требовать сменить название группы, но ему отказали. Тогда он стал активно писать комментарии с оскорблениями в адрес участников группы, и его заблокировали. Видимо, он увидел, что админом была Диана, и стал писать ей в личные сообщения», – рассказывает Алина Сабирова.

Скриншот видео VK Видео

Он стал требовать уже лично от Дианы смены названия группы, но так как она не была ее владельцем, она также ему отказала. Тут начались угрозы.

Скриншот видео VK Видео

«Потом он написал маме девочки, сообщил, что ее дочь плохо себя ведет, и потребовал, чтобы она выполнила его просьбу. Так началась травля, и в конечном итоге группу вообще удалили, но на этом ничего не закончилось. Он начал доксить Диану, то есть незаконным способом собирать информацию о ней. Это были персональные данные данные – паспортные данные, ИНН, СНИЛС, адреса, информация о том, где они работают и учатся, кредитная история и еще много чего. Он собрал целую таблицу – досье на Диану и все ее окружение. Всю эту информацию он прислал Диане и угрожал, что разместит в открытом доступе. Девочка сильно испугалась за свою безопасность и безопасность близких, но все еще не рассказала о происходящем надежному взрослому. Она стала замыкаться в себе и почти не выходила из своей комнаты», – объяснила режиссер фильма.

Скриншот видео VK Видео

На этом моменте в картине появляется комментарий психолога, который объясняет родителям, что очень важно замечать изменения в поведении своих детей, добавила Алина Сабирова.

«Часто даже взрослые люди не могут справиться со сталкингом, таких историй полно. Поэтому детям, которые оказались в такой ситуации, очень важны помощь и поддержка взрослых. Важно замечать, что ваш ребенок изменился, и корректно выяснить все подробности. Повезло, что в этой семье между мамой и дочкой доверительные отношения, поэтому Ксения буквально через два-три дня заметила перемены в своем ребенке», – подчеркнула она.

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«Он писал, что как только Диана выйдет на улицу, он проломит ей голову»

Далее в картине рассказывается о том, что преследователь слил все данные Дианы и ее родных в Сеть.

«Диана поменяла номер телефона и страницу в социальной сети, но атака продолжилась – теперь уже со множества других аккаунтов. Казалось, что действует целая банда. Пока преследование продолжалось только в цифровой среде, это еще было не так страшно, но потом все начало происходить в офлайне. Шалимов начал вызывать к ним домой курьеров, которые приходили круглосуточно. Они приносили еду и требовали оплату. Казалось бы, в этом нет ничего опасного, но когда тебе постоянно звонят и стучат в дверь, не дают спать и жить обычной жизнью, это выводит из себя и превращается в бытовой терроризм», – отметила режиссер.

Скриншот видео VK Видео

Потом он стал присылать фотографии, на которых в руках держал кастет, и писал, что как только Диана выйдет на улицу, он проломит ей голову. Бабушке девочки он прислал видео, на котором человеку снимают скальп, и писал, что то же самое будет с ее внучкой. Пожилая женщина очень тяжело переживала происходящее.

«Один раз он заплатил младшей сестре подруги Дианы, чтобы она пришла и сфотографировала дверь ее квартиры. Потом он прислал это фото ей, чтобы она думала, что он уже тут, рядом. Ксения после этого совсем отчаялась и написала преследователю, чтобы он пришел и они лично разобрались. Она думала, что когда он придет, она вызовет полицию. Шалимов прислал им геолокацию их дома, показав, что он уже здесь. На самом деле он использовал специальную программу для подделки геоданных. Но тогда Кильдияровы об этом не знали – они очень сильно испугались», – рассказывает Алина Сабирова.

Скриншот видео VK Видео

Шалимов создал аккаунт отца Дианы и прислал видео с интимным содержанием детям, которые занимались в спортивной секции вместе с младшей сестрой школьницы. После этого родители стали требовать исключить ребенка из секции, обвиняя во всем Ксению.

Скриншот видео VK Видео

«Он написал ей, что все закончится, когда она сведет счеты с жизнью»

Кульминацией этой истории стало сообщение Шалимова перед днем рождения Ксении. Он написал: «Ждите, для вас будет самый большой сюрприз в вашей жизни». Он создал канал в мессенджере от имени Дианы, где разместил видео, на котором кошку сжигают заживо.

«Это видео мгновенно разлетелось по стране, Диану стали обвинять зоозащитники, в ее адрес посыпались оскорбления и угрозы – она получила 10 тысяч сообщений. Никто даже не обратил внимание на то, что на видео мужские руки. От имени девочки постились ужасные вещи о том, что она якобы будет и дальше жестоко убивать животных, размещались изображения убитых собак и кошек и многое другое», – рассказывает режиссер картины.

Скриншот видео VK Видео

Затем преследователь заказал в местной типографии 300 листовок с фотографией Дианы с подписью: «Внимание! Розыск живодера!» и попросил зоозащитников расклеить их по городу. На листовках были все данные Дианы, в том числе адрес и номер телефона. Зоозащитники угрожали расправиться с Дианой, потом вызвали полицию к ней домой и смотрели, как Диану и Ксению арестовывают.

«Он неоднократно вызывал СОБР домой к Кильдияровым, сообщая, что отец Дианы убил кого-то дома и собирается покончить с собой. На тот момент дома была одна бабушка. Она открыла дверь и увидела перед собой 15 бойцов в экипировке. И подобных случаев было очень много. Преследователь требовал, чтобы Диана записала видео, на котором просит прощения, стоя на коленях. Ксения говорит, что они уже настолько отчаялись, что были готовы извиниться, но Шалимов ответил, что ему это неинтересно, и написал, что все закончится, когда девочка сведет счеты с жизнью», – рассказывает Алина Сабиров.

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«Жил он в деревне с мамой, отчимом и сестрами, с виду хилый и невзрачный парень»

С самого начала Шалимов травил и всех тех, кто заступался за девочку. Среди них были коллега мамы и ее дочь, которая училась с Дианой в одной группе в колледже, админ городского паблика, друзья Дианы и Ксении. В конце концов школьница не выдержала и решилась выполнить требование преследователя. К счастью, мать, почуяв неладное, прибежала домой с работы и спасла дочь.

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«Ксения почти с самого начала травли обратилась в полицию и СК, но правоохранительным органам потребовалось полгода, чтобы проделать большую работу и вычислить сталкера. В январе 2025 года они пришли к нему домой с отрядом Росгвардии. Поначалу считали, что действует целая преступная группа. Оказалось, что Михаил работал один. Жил он в небольшом доме в деревне вместе с мамой, отчимом и сестрами. На очной ставке он ни разу не посмотрел Диане в глаза, все время опускал взгляд в пол. На вопрос о том, почему он это делал, ответил, что ему было скучно», – говорит режиссер фильма.

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Сниматься в фильме Диана и Ксения согласились ради того, чтобы подобных историй больше не было.

«Им не нужна была популярность, они просто хотели, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Чтобы дети и родители знали, как действовать в подобных ситуациях, и не повторяли их ошибок. Ради этого они готовы были вернуться в эту историю. Ксения – обычная женщина, которая работала на заводе. Она смогла вырулить эту историю и спасти свою дочь. Она сделала очень многое и многое перенесла, так же, как и Диана», – отметила Алина Сабирова.