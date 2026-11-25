Заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Мероприятие прошло в Доме Правительства РТ, в работе принял участие председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Генеральный директор АО «Силовые машины» Алексей Подколзин рассказал о возможностях компании по повышению эффективности и надежности генерации в республике. Сегодня в Татарстане реализуется первый в России проект с освоением технологии сжигания нефтяного кокса в энергетических целях. «Силовые машины» участвуют в масштабной модернизации Нижнекамской ТЭЦ, в рамках которой выполняют реконструкцию четырех газомазутных котлов. Это позволит сжигать 700 тыс. тонн нефтяного кокса и вырабатывать свыше 2 млрд кВт·ч электроэнергии в год.

Согласно сообщению, также рассматривается возможность модернизации Заинской ГРЭС на базе газовых турбин большой мощности ГТЭ-170. Проекты с применением российских газовых турбин и эффективных паровых турбин могут быть реализованы в рамках госпрограмм модернизации и строительства тепловых электростанций. Также прорабатываются проекты размещения ветроустановок в Татарстане. Рустам Минниханов поинтересовался мощностями и результатами работы таких установок и отметил, что следует детально изучить перспективы данного проекта.

Первый заместитель директора Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) Павел Брунков предложил реализовать в Татарстане проект первого в России промышленного производства анодных материалов для литий-ионных аккумуляторов. Анод – обязательный компонент каждой аккумуляторной ячейки. Проект позволит обеспечить технологическую независимость страны в производстве аккумуляторов. Раис республики отметил высокую значимость подобного объекта. «Мы готовы предоставить площади, имеется большой запас энергетических мощностей», – сказал он.

Заместитель генерального директора ООО «МАРС ТЕХНОЛОГИИ» Радик Гисмятов рассказал о системах гарантированного доступа населения и рабочих смен в укрытия. Разработка по сигналу чрезвычайной ситуации автоматически открывает укрытия и передает диспетчеру сведения о заполнении помещений. Система выпускается отдельно для предприятий и многоквартирных домов. Рустам Минниханов подчеркнул, что это интересная и очень важная наработка, позволяющая решать серьезные вопросы. Он предложил провести семинары с представителями предприятий и управляющих компаний, чтобы показать возможности разработки на деле.

Председатель Совета директоров ГК «Текон» Михаил Кулинич презентовал возможности автоматизированных систем управления, обеспечивающих безопасное и эффективное управление производственными объектами в энергетике и нефтехимии. Компания предлагает полный цикл отечественных решений – от разработки оборудования и программного обеспечения до серийного производства, внедрения и сопровождения. Кулинич предложил создать в Татарстане республиканскую инжиниринговую компанию по внедрению и модернизации систем управления на производствах. «Все предприятия нуждаются в надежных автоматизированных системах управления», – заметил Минниханов и поручил разработать план мероприятий по реализации проекта.

Доцент Института физики КФУ Дмитрий Иванов представил Совету директоров технологии ядерного магнитного резонанса и приборы, разработанные его командой за последние годы. Сегодня эти технологии применяются от пищевой до нефтяной промышленности для анализа материалов и определения насыщенности пород жидкостью. В России это направление пока развито слабо. Докладчик предложил создать в Татарстане специализированный центр ЯМР-технологий, что позволит закрепить лидерство региона в отрасли.

Заслушав все выступления, Раис Татарстана поблагодарил докладчиков за интересные выступления. Он призвал использовать в работе опыт представленных разработчиков.