Жители Татарстана могут заранее проверить, разрешено ли строительство на выбранном земельном участке и какие ограничения на нем действуют. Об этом рассказал министр экологии Татарстана Азат Зиганшин в своем канале в МАКСе.

По его словам, на личных приемах часто спрашивают, как узнать о возможных ограничениях до покупки земли. В частности, особые требования к строительству действуют на участках, расположенных в водоохранных зонах и зонах затопления.

Зиганшин также опубликовал карточки с разъяснениями о том, какие ограничения могут действовать при строительстве.