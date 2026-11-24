До суда в Казани дошло дело остеопата Ляйли Байрамовой, которую обвиняют в смерти маленького пациента. Сегодня в суде прозвучали две разные версии случившегося почти два года назад в кабинете врача. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы вместе будем доказывать ее невиновность в суде»

В Ново-Савиновском суде Казани стартовало дело Ляйли Байрамовой – врача-остеопата, в чьем кабинете в январе 2025 года умер маленький пациент – годовалый мальчик. Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, она начала сеанс, не оценив должным образом состояние ребенка. Мальчику стало плохо, приехавшие на вызов врачи скорой помощи помочь ему не смогли.

Потерпевшим в этом деле признан отец погибшего ребенка, мать проходит в качестве свидетеля. Сегодня родители ребенка пришли в суд, однако от комментариев пока воздержались. Зато с журналистами пообщался адвокат подсудимой.

«Моя подзащитная не признает вину. Мы вместе будем доказывать ее невиновность в суде. Она добросовестно выполняла свои обязанности, соблюдала протокол лечения и полагает, что не сделала мальчику ничего плохого. За лечение родители мальчика заплатили примерно 116 тысяч рублей. Деньги за лечение родителям вернули», – рассказал адвокат Владимир Гусев.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Ляйля Байрамова находится под подпиской о невыезде. В суд сегодня она пришла в медицинской маске и крупных солнечных очках, которые сняла только в зале суда. Было заметно, что внимания журналистов она старается избегать. Подтверждением тому стало ходатайство, заявленное ее адвокатом перед началом процесса.

«В ходе судебного заседания будут оглашаться множественные медицинские протоколы и диагнозы, поэтому, по нашему мнению, нужно провести судебное заседание в закрытом порядке», – заявил ходатайство адвокат Гусев.

Ходатайство поддержали потерпевший и его представитель, а против этой просьбы выступило государственное обвинение в лице прокурора Мазитовой. Судья оснований для закрытия дела не нашел, только предупредил, что при необходимости попросит СМИ на время покинуть зал.

«Она взяла его на руки, начала раскручивать и трясти»

Из обвинения, которое начал зачитывать прокурор, выяснилось, что семья Алтунбаевых приехала из Самары в Казань специально для лечения ребенка. С самого рождения у мальчика были проблемы со здоровьем. О Байрамовой и ее медицинском центре они узнали от знакомых.

Байрамова настояла на том, что курс лечения надо пройти всей семье, а не только ребенку. Алтунбаевы согласились, им назначили план лечения, в который входило несколько сессий массажа. Первый массаж был легкий. Его делал мужчина, по окончании сеанса он сказал, что ребенок устал и ему нужен отдых.

Байрамова с этим утверждением не согласилась, и тогда ребенка повели на следующую процедуру, которую проводила уже она сама. Исходя из оглашенного сегодня обвинения, Байрамова сворачивала мальчика в позу эмбриона, складывала руки на груди – прижимая ноги к животу, а голову к коленям, и удерживала в этом положении.

По версии следствия, во время массажа ребенку стало плохо, он начал задыхаться. Матери удалось привести его в чувство, после чего Байрамова продолжила процедуру. Она взяла его на руки, начала раскручивать и трясти. Как следует из материалов дела, врач не меньше пяти раз ударила мальчика в область темени.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я заметил, что ребенку тяжело, он начал хрипеть»

Сегодня же суд выслушал отца мальчика. Он рассказал свою версию событий того дня, когда умер его сын.

«Она предложила сделать в одном кабинете две процедуры. Для этого пришла девушка-ассистент. Байрамова сказала ей, чтобы она держала ребенка за ноги. А сама она начала за шею тянуть его вниз. Я заметил, что ребенку тяжело, он начал хрипеть. Ему было тяжело, и он начал ногтями царапать ей руки. Она сказала – в следующий раз, когда мы придем, чтобы мы отстригли ему ногти, потому что он делает ей больно», – рассказал отец ребенка.

Он рассказал, что Байрамова вела себя, мягко говоря, странно – говорила странные вещи. В какой-то момент сеанса в кабинет зашел еще один врач, который начал делать массаж жене Алтунбаева.

«Он стучал ей по спине, как бы делая массаж. Байрамова сказала, что нужно сильнее, чтобы изгонять из нее духов. Она подошла со спины к жене и сильно ударила ее ладонью», – рассказал Алтунбаев.

Вся процедура длилась около 40 минут. В какой-то момент у Алтунбаева начали сдавать нервы, он попросил закончить, однако Байрамова запротестовала.

«Она сказала, что нельзя останавливаться, иначе он так и не будет справляться со своими недугами. Сказала: ‘’Я знаю, что я делаю’’. Она начала трясти его, ребенку стало плохо, у него из носа потекла желтая с красным жидкость. После она несколько раз сильно ударила его пальцами по голове. После этого он отключился и не приходил в сознание. Я сказал, что нужно вызвать скорую, Байрамова сказала, что все в порядке. Скорая помощь не смогла помочь, он так и не пришел в сознание», – рассказал Алтунбаев.

После оглашения обвинения Байрамову спросили о ее отношении к озвученному. Байрамова сообщила суду, что не признает свою вину и что не согласна с предъявленным обвинением. По ее словам, после процедуры ребенку стало лучше.

«Вину не признаю потому, что считаю, что смерть наступила не от моих действий. Он был здоров, и после проведения остеопатической коррекции было улучшение симптомов. После процедуры отец забрал его со стола, одел в комбинезон, и они вышли из кабинета. И уже позже мама ребенка спросила: ‘’А ребенок дышит?’’ Тогда мы заметили, что у ребенка нет дыхания. Его раздели и начали реанимационные мероприятия», – сказала суду Ляйля Байрамова.

По словам Байрамовой, маленький пациент после процедуры был жив, приходил в сознание. Кроме того, по ее словам, в медицинских экспертизах, которые есть в деле, очень много неточностей.

На следующих заседаниях суд планирует допросить мать ребенка, а уже потом перейти к изучению письменных доказательств. По предъявленной статье Ляйле Байрамовой грозит до трех лет лишения свободы.