Через мессенджер МАКС жители Татарстана могут записаться к врачу, дистанционно закрыть больничный, получить госуслуги и решить проблемы с управляющей компанией. В ближайшее время в домовых чатах планируют внедрить искусственный интеллект для анализа жалоб. Какие еще сервисы доступны в МАКСе – в материале «Татар-информа».





Фото: «Татар-информ»

Более половины интернет-пользователей Татарстана – в МАКСе

Аудитория мессенджера МАКС в России достигла почти 90 млн пользователей, а в Татарстане превысила 1,6 млн человек. Это больше половины активной интернет-аудитории республики. В мессенджере зарегистрировано более 600 тыс. публичных каналов, а за публикациями в каналах Татарстана еженедельно следят более 750 тыс. человек. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил замминистра цифрового развития республики Алексей Клонцак.

«МАКС – это не просто мессенджер, это платформа для взаимодействия с государством, мы обогащаем эту экосистему большим количеством сервисов», – добавил он.

Алексей Клонцак Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Так, внутри МАКС работает мини-приложение «Госуслуг» – уменьшенная копия портала с востребованными услугами. Жители могут подать показания счетчиков, оплатить штрафы или записаться к врачу. Уведомления из МФЦ о готовности документов в мессенджере уже получили почти 1,5 млн человек.

Отдельный блок – Цифровой ID. Он позволяет подтверждать статусы многодетной семьи, пенсионера, студента или инвалида, а также возраст при покупке товаров 18+. Почти 4 тыс. торговых точек принимают такой формат, в том числе на кассах самообслуживания. В вузах и школах республики также активно внедряют учебные чаты. Охват достиг 100%.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Для домовых чатов создадут ИИ-агента

В мессенджере появились домовые чаты с управляющими компаниями, чтобы жители могли напрямую решать бытовые проблемы. Всего в Татарстане создали более 15 тысяч таких бесед, в которых состоят более 1 млн жителей.

«Идея в том, чтобы управляющая компания превентивно реагировала на форс-мажоры. Вышли вы из подъезда, доводчик сломался, дверь хлопает. Кто-то вышел – времени нет, заявку не оставил. Кто-то оставил ее только через месяц, и в итоге проблема долго не решается. А так можно просто сфоткать поломку и отправить информацию в чат», – объяснил Клонцак.

По его словам, сейчас разработчики готовятся внедрить в чаты аналитику на базе искусственного интеллекта.

«Мы хотим туда добавить искусственный интеллект для того, чтобы верифицировать сообщения. Чтобы мы могли оценивать массовость по лайкам, по повторным сообщениям», – пояснил Клонцак.

ИИ будет верифицировать сообщения, чтобы отсеивать фейки, например старые фотографии. Также система оценит массовость проблемы по лайкам и повторным жалобам. Если три человека сфотографировали переполненную мусорку или сломанные ворота, управляющая компания должна отреагировать без промедления, не дожидаясь официальных бумаг.

«Если в жилом доме меньше определенного количества квартир, то управляющая компания не создает чат. А если жилой фонд большой – 100% чат уже создан. Если вас в нем нет, то следует подойти к управляющей компании и попросить добавить вас», – добавил Клонцак, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Андрей Ефремов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как в МАКСе закрывают больничные

Цифровизация затронула и сферу здравоохранения. Записались к врачу через МАКС за год более 300 тыс. жителей республики, рассказал замминистра здравоохранения Татарстана Андрей Ефремов.

Сервис работает через мини-приложение «Госуслуг РТ»: наводишь камеру на QR-код в поликлинике, авторизуешься и выбираешь время. Большим спросом пользуется и дистанционное закрытие больничных – каждый месяц этот формат используют более 10 тыс. человек, которые перенесли легкую форму ОРВИ.

Ефремов рассказал, как работает дистанционное закрытие больничных. Если на очном приеме врач видит, что заболевание протекает в легкой форме, он может предложить пациенту повторную консультацию по видеосвязи. В назначенное время врач связывается с пациентом через МАКС, оценивает его состояние и при отсутствии жалоб закрывает больничный дистанционно. Это позволяет пациентам сэкономить время и избежать повторного посещения поликлиники, что особенно удобно для жителей отдаленных сел.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», Ефремов отметил, что пациенты могут сами попросить врача о дистанционном закрытии больничного, не дожидаясь такого предложения.

«У врача все-таки основная задача – это постановка диагноза и лечение, а не набор предложений услуг. Если вы придете в больницу и скажете: «Я хочу закрыть больничный дистанционно», а они ответят: «Нет», то это повод для обращения», – подчеркнул он.