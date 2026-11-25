Астрономическая зима в России в 2026 году начнется вечером 21 декабря, это произойдет в 23:50 по московскому времени.

Именно в этот момент Солнце, перемещаясь по эклиптике, достигнет наиболее удаленного от небесного экватора положения в Южном полушарии. Это явление известно как зимнее солнцестояние. После него в Северном полушарии официально начнется астрономическая зима.

До 18 декабря Солнце будет находиться в созвездии Змееносца, а затем переместится в созвездие Стрельца. К моменту солнцестояния его склонение составит минимальные за год 23,5 градуса к югу от небесного экватора.

В то же время жители Южного полушария встретят астрономическое лето. Там 21 декабря станет днем летнего солнцестояния.