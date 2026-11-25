Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

С 21 по 24 ноября в Калининграде прошел Кубок России по синхронному плаванию.

Спортсменки сборной Республики Татарстан — представительницы СШОР «Дельфин» из Набережных Челнов — стали победительницами в олимпийской дисциплине «группа», а всего завоевали на турнире семь комплектов медалей.

Золотые награды в составе команды завоевали Виктория Алекина, Дарья Андрушкевич, Амалия Белоглазова, Александра Гареева, Дарья Изюрова, Ксения Кашина, Яна Ларионова, Аделя Ризванова, Аделина Сагитова, Эльвина Сагитова, Зарина Хамитова и Милана Шайхутдинова.

Помимо победы в «группе», в копилке татарстанской сборной — два серебра в дуэтах (техническая и произвольная программы) и четыре бронзы: в технической и произвольной программах среди групп, а также в соло и соло произвольном.

Медали в дисциплине «соло» завоевала Белоглазова, в дуэтах отличились Андрушкевич и Анна Орочко.

Команду подготовили тренеры Юлия Белоглазова, Дарья Туркина, Алина Чурбанова, Анастасия Лукьянова и Алексей Киров.