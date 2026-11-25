Труженица тыла Рашида Юсупова из Елабужского района Татарстана 25 ноября отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

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«Рашида Салахеевна родилась 25 ноября 1931 года в селе Юраши Елабужского района в семье колхозника. Отец до войны работал бригадиром, мать – жнецом в колхозе. В семье было десять человек, включая бабушку и дедушку. Родители воспитывали шестерых детей, один из сыновей умер от голода во время войны. Глава семейства ушел на фронт, погиб под Ленинградом. Мать в одиночку воспитала детей», – рассказали в пресс-службе.

Трудовую деятельность Рашида Салахеевна начала в 1940 году, в девятилетнем возрасте, работала в колхозе. В годы Великой Отечественной войны она вместе с родными пережила тяжелые лишения: голод, холод, нехватку одежды. Вместо дров семья собирала полынь и ветки. По воспоминаниям Рашиды Салахеевны, зимой в школе окна покрывались льдом, дети грелись, делая физические упражнения. Ученики писали перьями на полях газет из-за отсутствия бумаги. Несмотря на трудности, в селе устраивались концерты и проводились сабантуи, которые помогали людям справляться с тяжелым душевным состоянием, отметили в пресс-службе.

В 1961 году Рашида Салахеевна вышла замуж, устроилась на работу поваром в школу. Там трудилась 25 лет до выхода на заслуженный отдых. Вместе с супругом Юсупова воспитала четверых детей.