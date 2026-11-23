Фото: пресс-служба спортшколы «Батыр»

Первый в истории клуба «Казанские тигры» турнир по самбо на призы клуба состоялся накануне на ковре спортивной школы олимпийского резерва «Батыр». Соревнования, приуроченные ко Всероссийскому дню самбо, собрали на одном ковре почти сотню участников. Многие из юных борцов впервые вышли на соревнования по самбо – для них это стало знакомством с новым видом борьбы и неоценимым опытом.

«Соревнования прекрасно организованы. „Казанские тигры“ приняли правильное решение – наряду с дзюдо практиковать самбо. Я думаю, этот клуб ждет большое спортивное будущее», – поделился впечатлением от турнира председатель Союза ветеранов дзюдо и самбо, мастер спорта России Юрий Забусов.

С этого сезона «Казанские тигры» масштабируют развитие самбо наряду с дзюдо, которым клуб занимался всегда. Как объяснил старший тренер спортивного клуба дзюдо и самбо «Казанские Тигры» Руслан Шигабетдинов, решение связано с желанием развить универсальность и обогатить технический арсенал борцов. Соревнования по самбо официально разрешены с 10 лет, но в клубе планируют проводить внутренние турниры с элементами и по правилам самбо, чтобы готовить детей заранее.

Фото: пресс-служба спортшколы «Батыр»

«В клуб приходят и такие ребята, которые из‑за физиологических особенностей не могут двигаться на той скорости, что определяет поединок в дзюдо, – а в самбо им самое то. Клуб уже закупил экипировку на пять детских команд самбо: куртки, шорты и борцовки – всего примерно на 100 участников турнира», – подчеркнул Руслан Шигабетдинов.

В Татарстане ежегодно проходят первенство и чемпионат РТ по самбо, а также Кубок братьев Мадьяровых. Но самым масштабным турниром по детскому самбо стал именно первый турнир «Казанских тигров».

Самбо активно растет и за пределами России: вид представлен в Африке, Франции, Австралии. Даже японцы, представители Кадокан дзюдо, давно осваивают самбо и имеют собственную национальную сборную по этой борьбе.