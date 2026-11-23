На федеральных автодорогах в Татарстане завершен ремонт трех искусственных сооружений – моста через реки Сухая Улема и Шентала на трассах Казань – Буинск – Ульяновск и Казань – Оренбург соответственно, а также путепровода на 815-м км М-7 «Волга». Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Капитально отремонтирован железобетонный мост через реку Сухая Улема, расположенный на 58 км автодороги Казань – Буинск – Ульяновск. На четырехпролетном сооружении протяженностью 77,6 м мостостроители уширили промежуточные опоры, полностью демонтировали и заново возвели береговые опоры. Установили 32 балки пролетного строения», – отметили в управлении.

Кроме того, на мосту установлены современные деформационные швы, проведена гидроизоляция и уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. Для эффективного водоотвода установлены консольные лотки, а на подходах к мосту смонтированы локальные очистные сооружения. Рабочие также обновили лестничные сходы, установили дорожные знаки, барьерные и перильные ограждения.

Мост через реку Шентала расположен на 104 км трассы Казань – Оренбург в Алексеевском районе. На сооружении, построенном еще в 1979 году, специалисты отремонтировали опоры, ригели, насадки и балки пролетного строения. Кроме того, обустроено новое ездовое полотно, установлены деформационные швы, нанесена гидроизоляция и уложено двухслойное покрытие. Установлено также новое барьерное ограждение и нанесена дорожная разметка.

Аналогичные работы по ремонту проведены на путепроводе, расположенном на одном из самых оживленных участков трассы М-7 – на северной объездной дороге Казани. Здесь ежедневно проезжает более 47 тыс. автомобилей.

Сейчас продолжается капремонт левого моста через Тойму на М-7 протяженностью 90,5 метра. Железобетонное сооружение, возведенное в 1987 году, находилось в аварийном состоянии. Ремонт начался в конце августа, а завершить его планируется досрочно – в июне 2027 года. После этого рабочие приступят к ремонту правого моста 1977 года постройки.

Кроме того, на автодороге Казань – Оренбург до конца следующего года планируется отремонтировать мосты через реку Малая Бахта на 110 км и через ручей на 141 км. Ремонтные работы уже начались.