Жительница Набережных Челнов Мадина Мухаметзянова вместе с командой планирует к Новому году изготовить две тонны чак-чака и установить рекорд. Сейчас общий вес приготовленного десерта составляет 1 тонну 822 килограмма. До цели осталось 178 килограммов, сообщают «Челнинские известия».

В команде работают восемь человек, в том числе дочь Мадины Алсу и ее девятилетний внук Бахтияр. К приготовлению чак-чака также присоединились Софья Хамзина, Ольга Горбунова, Любовь Черепанова, Марзия Саргужинова, Фаузия Саттарова и Альфира Бедова. Готовую национальную сладость отправляют военнослужащим в зону СВО.

Продукты для приготовления помогли закупить местные предприниматели: они передали 20 килограммов муки, 9 килограммов меда и 10 литров подсолнечного масла. Еще один благотворитель выделил 15 тысяч рублей на продукты и контейнеры для чак-чака, рассказала Мухаметзянова.