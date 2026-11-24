В Татарстане пока не готова проектно-сметная документация по участку дублера Оренбургского тракта, который должен пройти от жилого массива Лесная Поляна до улицы Техническая в Казани. Для его строительства необходимо федеральное софинансирование, сообщил на брифинге в Доме Правительства республики министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Есть несколько вариантов выбранных коридоров. Федеральные гранты, софинансирование сегодня на новые объекты практически не предоставляются по всей России, поэтому пока по этому объекту решение не принято. Мы будем изыскивать и свои финансы. Но все зависит от федерального софинансирования», – констатировал глава Миндортранса.

По его словам, эта дорога крайне необходима, поскольку обеспечит выезд на трассу М12 «Восток». «Будем надеяться», – подчеркнул министр.

Строительство дублера Оренбургского тракта разделено на восемь этапов. Все плановые показатели на этот год по семи этапам выполнены, добавил Ханифов.

«Работы на объектах Лаишевского узла сегодня ведутся (на семи этапах – прим. Т.-и). Основные работы планируем завершить в 2028 году», – заключил он.