Фото: Федерация спортивной борьбы России

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) планирует подать судебный иск к американке Морган Николь Тернер, травмировавшей россиянку Елизавету Смирнову в схватке 1/8 финала чемпионата мира по борьбе в Астане.

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Инцидент произошел 27 октября: Тернер дважды попала россиянке пальцами в глаза и была дисквалифицирована. Врачи не допустили Смирнову до участия в четвертьфинальной схватке.

По возвращении в Россию бронзовому призёру ЧМ-2025 была проведена операция.

25 ноября тренер россиянки Наталья Смирнова сообщила, что спортсменке сняли швы после операции.

«Спортсменка и Федерация спортивной борьбы России уже обратились в дисциплинарный комитет Объединённого мира борьбы с протестом на действия американки и требованием провести расследование инцидента, а также применить к ней максимально возможное наказание. Одновременно прорабатывается вопрос о подаче судебного иска к Тернер с требованием компенсации материального и морального ущерба», — говорится в заявлении федерации.