В Казани 26 ноября состоится церемония вручения Республиканской премии «Герои Нашего Времени». Награды получат 80 жителей Татарстана, совершивших героические поступки, а также организации, оказывающие помощь участникам специальной военной операции и жителям новых регионов. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Церемония начнется в 16:00 в ИТ-парке имени Башира Рамеева. В ней примут участие Секретарь регионального отделения «Единой России», Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев, министр по делам молодежи республики Азат Кадыров и уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова.

Премия включает четыре номинации: «Юный Герой», «Герой Нашего Времени», «Трудовая доблесть» и «Помощь фронту». В первых двух отметят детей и взрослых, совершивших героические поступки, в третьей – жителей республики за вклад в развитие промышленности, в четвертой – организации, учебные заведения, органы власти и волонтеров, участвующих в сборе и отправке гуманитарной помощи.

В этот же день в 14:00 в ИТ-парке пройдет Форум маленьких героев для детей, номинированных на премию. Для них подготовили квест «Наука и стойкость», посвященный Году единства народов России и Году воинской и трудовой доблести в Татарстане. Участники вспомнят ключевые события отечественной истории и героев разных эпох.

Организатором премии выступает Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке Минмолодежи РТ, регионального отделения партии «Единая Россия» и Госсовета республики.

Премию «Герои Нашего Времени» проводят в Татарстане с 2016 года. В этом году она состоится в одиннадцатый раз. За все время организаторы получили более 1,8 тыс. заявок и вручили 358 нагрудных знаков.