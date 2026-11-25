Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

В поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана по национальному проекту «Семья» возвели новый детский сад. Сейчас здание проверяет Инспекция госстройнадзора РТ, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Вали Назмеева.

Строительство дошкольного образовательного учреждения началось в марте 2025 года. Общая площадь двухэтажного кирпичного здания с подвальным техническим этажом составляет 4833 кв. метра.

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

Рассчитан детсад на 260 мест. В здании имеются физкультурный и музыкальный залы, групповые комнаты, медицинский кабинет, процедурная, пищеблок и прачечная. Уже приобретены мебель, оборудование и инвентарь. Прилегающая территория благоустроена, на ней разамещены детские игровые площадки.

Застройщиком объекта является Главинвестстрой РТ. Проектировщик – ГУП РТ «Татинвестгражданпроект». В качестве подрядчика выступило ООО «Нео Строй».

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