24–25 ноября 2026 года на базе детского оздоровительного лагеря «Юность» в Альметьевском районе проходит Республиканский семинар организаторов детского и молодежного отдыха по итогам оздоровительной кампании 2026 года, сообщает Министерство по делам молодежи РТ.

Мероприятие объединило 180 участников, в число которых вошли специалистов в сфере детского и молодежного отдыха муниципальных образований Республики Татарстан, представителей подведомственных учреждений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, организаторов профильных смен, а также награждаемых.

Основные задачи семинара заключаются в подведении итогов оздоровительной кампании 2026 года, обмен профессиональным опытом, обсуждение актуальных вопросов организации детского отдыха и оздоровления, а также совершенствование управленческих и методических подходов в отрасли. Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

В программе первого дня, 24 ноября, предусмотрена онлайн-трансляция заседания Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Республики Татарстан под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой.

Встреча открылась пленарным заседанием с участием министра по делам молодежи Республики Татарстан Азата Кадырова и директора ГБУ РЦ «Лето» Нины Шиминой. В рамках открытия состоялось награждение специалистов и организаций по итогам оздоровительной кампании 2026 года.

«С начала 2026 года в организациях различных форм отдыха Татарстана побывали 233,6 тысяч детей. Это 97% от годового плана. В республике работают стационарные и палаточные лагеря, лагеря дневного пребывания и труда и отдыха, организуются поездки на Черноморское побережье и санаторно-курортное оздоровление. За этими результатами стоит ежедневная работа муниципальных команд, руководителей и специалистов лагерей. Сегодня мы подводим итоги кампании, обсуждаем вопросы, которые возникали в течение сезона, и делимся практиками, которые помогут подготовить следующую летнюю оздоровительную кампанию», – отметил Азат Кадыров.

Деловую программу продолжило выступление юриста, специалиста в области гражданского права Ивана Горяйнова на тему «Правовой минимум руководителя лагеря: что изменилось в 2026 году и как отвечать на неудобные вопросы проверяющих и родителей». Участники обсудили актуальные правовые требования и практические аспекты деятельности организаций отдыха детей.

Отдельный блок был посвящен управленческим практикам. Своим опытом и подходами поделилась член Совета по вопросам кадровой политики при Раисе Республики Татарстан Галина Маштакова. Во второй половине дня работа семинара продолжилась по трем тематическим секциям:

«Перезагрузка памяти 2.0: скорочтение и мнемотехники как основа эффективной памяти руководителя» – практические инструменты развития памяти и повышения личной эффективности.

«Финансовое планирование и бюджетирование: основы и новшества финансового планирования учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи Республики Татарстан» – вопросы финансового планирования и учета.

«Стандарт качества: методический компас для включения программ в единый реестр» – методические ориентиры и требования к программам детского отдыха.

Завершится первый день экскурсией по территории детского оздоровительного лагеря «Юность» и торжественным ужином, в рамках которого состоится награждение победителей и участников профессиональных конкурсов.

25 ноября участники продолжат работу в рамках программы семинара.

Республиканский семинар станет площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и обсуждения перспектив развития системы детского и молодежного отдыха в Татарстане. Полученные знания и представленные практики послужат основой для дальнейшего совершенствования деятельности организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи республики.