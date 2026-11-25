45-летний житель Татарстана обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть 15-летнего подростка. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

Происшествие случилось 9 июня 2026 года в селе Большие Кабаны Лаишевского района. Водитель грузовика припарковался на перекрестке. При этом из кузова торчала бетонная опора линии электропередач. Об этот столб ударился головой подросток, ехавший на электросамокате. Мальчик скончался на месте.

Правоохранители возбудили уголовное дело, теперь оно направлено в суд.