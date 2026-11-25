Резкое подорожание услуг такси в Набережных Челнах на 100–300 рублей, зафиксированное «Челнинскими известиями» на фоне снегопадов, объясняется сочетанием резкого роста спроса и дефицита водителей. Об этом рассказал «Челнинским известиям» автоэксперт Азат Булатов, автор портала «Автосправочная».

По мнению специалиста, алгоритм агрегаторов автоматически повышает стоимость при увеличении количества заказов. Непогода провоцирует двойной рост нагрузки: во-первых, на улицы выезжают автомобилисты, которые в хорошую погоду передвигались пешком или на общественном транспорте, а во-вторых, сами таксисты отказываются выходить на линию.

Булатов подчеркнул, что для многих водителей работа в такси не является основным источником дохода. При неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный снегопад, гололедица или мороз, они предпочитают не выводить личный автомобиль на рейс. Эксперт отметил, что повышенный тариф остается единственным рычагом, который может мотивировать водителей выйти на смену в сложных условиях.