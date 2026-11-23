Фото: пресс-служба общества «Знание»

Сегодня, 23 ноября, Российское общество «Знание» в рамках проекта «Знание.Безопасность» провело семинар для педагогических работников системы образования Республики Татарстан. Мероприятие стало ключевой площадкой для обсуждения вопросов информационной безопасности подрастающего поколения и профилактики вовлечения детей в деструктивные сообщества, сообщает пресс-служба организации.

Семинар объединил более 300 классных руководителей и кураторов групп, педагогов-психологов, социальных педагогов, а также заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций республики, курирующих вопросы профилактики. Главной целью мероприятия было вооружить педагогов практическими инструментами для защиты учеников от современных угроз в сети, пояснили в обществе.

Собравшихся поприветствовала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. «Сегодня прошел очень содержательный и важнейший семинар для классных руководителей республики. Именно учитель в школе одним из первых способен заметить перемены в поведении, настроении ребенка, нащупать проблематику, поэтому важно вооружить всех педагогов знанием и умением распознавать угрозы, маркеры и грамотно на них реагировать», – заметила она.

По мнению вице-премьера, лекторы общества дали педагогам рабочие инструменты, которые можно применять уже завтра – на уроке, в ходе классного часа, да и просто в доверительном разговоре с подростком. «Мы видим, что попытки вовлечь детей в нежелательные сообщества и действия существуют, и Татарстан, как и вся страна, не застрахован от этих рисков», – констатировала она.

«Наша общая задача – замечать тревожные сигналы как можно раньше и не допускать трагедий. Особенно важно, что полученные знания педагоги внедрили в свою работу и поделились с коллегами и родителями. Безопасность ребенка начинается не отдельно в школе или в семье, а там, где школа и родители действуют вместе в конструктивном единстве и созидании», – выразила уверенность Лейла Фазлеева.

Программа включала лекции и мастер-классы, в ходе которых эксперты общества, как пояснили в пресс-службе, «разобрали, как сегодня ведется информационная война против России и почему ее главной мишенью стали дети, а также рассказали, чем на самом деле живет современный ученик в цифровой среде и что остается за пределами внимания взрослых».

Отдельный блок оказался посвящен механизмам вербовки: слушатели узнали, как происходит затягивание в деструктивные сообщества и по каким признакам распознать это на ранней стадии. Практическая часть была призвана помочь педагогам выстроить четкий алгоритм действий – от выявления тревожных сигналов до предотвращения угрозы. Завершающая лекция была посвящена ключевым этапам работы с родителями.

В частности, политолог и глава информационно-аналитического центра «Граница настоящего» Яна Амелина «рассказала об информационной войне как части гибридного противоборства, концепциях „мягкой силы“ и технологиях манипуляции сознанием».

Начальник отдела координационной и мониторинговой деятельности Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ, кандидат педагогических наук Юлия Тукфеева прочитала лекцию «Буллинг и его последствия: профилактика травли и предотвращение эскалации конфликтов» (как отличить травлю от обычного конфликта, кто становится ее участником и какие последствия она вызывает) и провела мастер-класс «Алгоритм действий педагога: от выявления до предотвращения».

Программный директор и методолог программ и мероприятий для молодежи и сотрудников системы воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений Валерия Меркулова стала ведущей мастер-класса «Анатомия вербовки: как затягивают и как распознать на ранней стадии», рассказывающего о вовлечении подростков в деструктивные сообщества и механизмах вербовки через интернет.

Победитель и финалист профессиональных конкурсов «Самый классный классный» и «Мастерята», соавтор учебника «Медиаграмотность и медиабезопасность», учитель высшей категории Наталия Сыромятникова в лекции «Ключевые этапы работы с родителями» описала основные этапы выстраивания работы с родителями в вопросах профилактики и поделилась подходами к вовлечению семьи в защиту ребенка от цифровых угроз.

Завершила программу заключительная сессия «Что дальше: ваши инструменты после семинара» от директора филиала «Знания» в Татарстане Алексея Зиновьева.

Чтобы принять участие в проекте «Знание.Безопасность» и получить доступ к материалам, педагогам необходимо пройти регистрацию. Для учителей также разработан бесплатный онлайн-курс «Школа БезОпасности: как выстроить профилактическую работу в классе» на платформе «Знание.Академия».

Помимо всего остального, в рамках проекта создается просветительский контент. В течение года запланирован выпуск 100 сюжетов по данному направлению. Ролики публикуются на официальной странице «Знания» в социальной сети «ВКонтакте». Уже сейчас доступны циклы «Грани Безопасности» и «Механика обмана», ролики-инструкции «Одна ошибка = минус все» и «Навыки Безопасности».