Певец Вилли (Вильдан Шамсутдинов), исполнитель песни «Четыре татарина», стал гостем программы «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». По словам артиста, съемки оставили у него теплые впечатления: участники из разных регионов с интересом отнеслись к татарской культуре, а некоторые даже пытались говорить с ним на татарском языке.

В последнее время песня «Четыре татарина» в исполнении Вилли набрала популярность в интернете. Она привлекла внимание редакторов программы Андрея Малахова, которые предложили певцу исполнить композицию в эфире.

«Моя песня нашла отклик не только среди татар и русских, но и в Армении, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Конечно, возможности отправить ее в ротацию не было: цены в Москве совсем другие. За продвижение песни на радио там нужно платить десятки миллионов рублей», – рассказал Вилли в беседе с «Интертат».

По словам артиста, популярности композиции помог интернет. После предложения редакторов он уточнил условия участия и согласился приехать на съемки. Выпуск с его участием записали 30 октября, а недавно он вышел в эфир.

Мероприятие оставило у певца положительные впечатления. Он познакомился с интересными людьми из разных регионов, в том числе из Белоруссии и с Кавказа. Всех участников, по его словам, объединяла любовь к музыке.

«Атмосфера была очень теплой, словно мы пришли на чей-то юбилей и собрались за одним столом. Оказалось, что там очень любят татар. Когда узнавали, что мы из Татарстана или Башкортостана, радовались и старались говорить с нами на татарском – насколько умели», – поделился певец.

Вилли также рассказал, что общался с Андреем Малаховым во время съемок. Ведущего он охарактеризовал как простого в общении человека, отметив его плотный рабочий график.

Однако из-за того, что Вилли выступал последним, в эфир попала не вся запись его участия. В частности, за кадром остались рассказ об истории песни и вручение подарков ведущему и гостям.

«Мы привезли из Казани чай и даже горячие пироги. Но кадры, на которых мы вручали подарки, в эфир не вошли. Не показали и мой рассказ об истории композиции», – пояснил певец.

«Четыре татарина» – песня, которая была очень популярна в 1970-х годах. Ее исполняет армянский певец Агас, живущий в Казани. С ним у Вильдана сложились дружеские отношения. Перед записью своей версии песни артист получил разрешение и полные права на композицию.

Певец объяснил, что текст пришлось изменить: в оригинале присутствовали нецензурные выражения. В новой версии песня посвящена дружбе народов, поэтому ее могут слушать в том числе дети. По словам Вилли, композиция получила много положительных откликов.

Еще одним запоминающимся моментом программы стало видеопоздравление от односельчан Вильдана. Они поблагодарили Андрея Малахова за приглашение земляка и пожелали певцу достойно выступить.

Идею записать такое обращение предложили редакторы программы. Сотрудники местного Дома культуры и глава сельского поселения помогли собрать жителей, которые за короткое время подготовили видео.

Вилли родился и вырос в деревне Новое Мурапталово Куюргазинского района Башкортостана. По его словам, это необычное место: примерно половина жителей – татары, другая половина – башкиры. Поэтому в детстве он изучал татарский язык и литературу.

«Во время программы я пошутил: „Откуда вас столько собралось? Кажется, у нас в деревне столько людей не живет“. Но, слава Аллаху, наше село не входит в число вымирающих. Колхоз активно работает и развивается. Деревня расположена на трассе Оренбург – Уфа, поэтому и с экономикой все хорошо», – рассказал певец.

В Новом Мурапталово до сих пор живут родители Вильдана. Однако из-за расстояния между Казанью и родной деревней артисту не удается часто навещать их. Обычно он заезжает домой, когда приезжает в те края с концертами. Летом старается побывать там несколько раз.