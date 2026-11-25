Помощник Раиса Республики Татарстан Альберт Гильмутдинов прокомментировал итоги Форума, посвященного 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая, который прошел в Казани.

«Я совершенно определенно могу сказать, что результаты превзошли все ожидания. Получился большой проект. Приехали 44 университета, более 300 участников из Китая. Россию представляли 56 университетов, причем приехали самые топовые вузы, приняли участие все университеты Татарстана. Очень представительные делегации с серьезным составом», – отметил Альберт Гильмутдинов.

Напомним, Раис Татарстана Рустам Минниханов и помощник Президента России Андрей Фурсенко осмотрели выставку научно-технических достижений российских и китайских вузов, организованную в рамках Форума технических университетов России и Китая.