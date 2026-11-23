В Казани проходит Форум технических университетов России и Китая. Он приурочен к 15-летию Ассоциации технических университетов двух стран. В форуме участвуют представители 100 университетов. Как Россия и Китай планируют стать центром научно-технических и промышленных инноваций, готовить ведущих инженеров, обсудили сегодня на пленарном заседании.





В ИТ-парке имени Башира Рамеева открылась выставка научно-технических достижений вузов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Здесь представлены ведущие технические вузы России»

Основные мероприятия Форума технических университетов России и Китая с 22 по 25 ноября пройдут в ИТ-парке имени Башира Рамеева. Сегодня здесь открылась выставка научно-технических достижений вузов. С ее экспозицией ознакомились Раис Татарстана Рустам Минниханов и помощник Президента РФ Андрей Фурсенко.

На выставке представлены передовые беспилотные авиационные системы, малогабаритные турбинные двигатели, квантовые технологии. Демонстрируются также примеры применения искусственного интеллекта в промышленности университетов России и Китая.

С экспозицией выставки ознакомились Раис Татарстана Рустам Минниханов и помощник Президента РФ Андрей Фурсенко Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, например, представители Университета Иннополис презентовали работу технологического центра по беспилотным технологиям. На выставке они представили летательные беспилотники.

«Два борта – это полностью разработка Университета Иннополис. С помощью этих бортов оказываем услуги. Один борт предназначен для мониторинга протяженных линейных сооружений, для доставки грузов. Это уже третья версия нашего борта. Общая масса – 29 кг, летает на 300 км, общая нагрузка – 5 кг», – проинформировал директор университета Дмитрий Вандюков.

Он добавил, что второй беспилотник создан вместе с компанией «Норильский никель».

«С его помощью можно создавать подземные цифровые карты, можно оценивать выработку в шахтах. Причем он работает в опасных для человека условиях», – сообщил Вандюков Минниханову и Фурсенко.

Эдвард Абдуллазянов рассказал гостям, что в сентябре КГЭУ подписал соглашение с Шаньдунским университетом науки и технологий о совместных лаборатории и образовательных программах Фото: rais.tatarstan.ru

Ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов рассказал гостям, что в сентябре КГЭУ подписал соглашение с Шаньдунским университетом науки и технологий о совместных лаборатории и образовательных программах.

«14 ноября в Шаньдуне открыли китайскую часть лаборатории. А сегодня открываем в нашем университете. Это лаборатория по энергетике, системе накопления, интеллектуальным распределительным электрическим сетям и водородным источникам», – отметил он.

Абдуллазянов подчеркнул, что совместные образовательные программы нужны для объединения научных сил.

«Мы будем совместно заявляться на международные гранты. Предполагается обмен студентами, научными сотрудниками», – заявил он.

Минниханов поблагодарил руководителей российских вузов за участие в этой выставке.

«Мы попросим наши предприятия посетить эту выставку. Уверен, что эта встреча даст толчок продвижению работы наших предприятий с отдельными вузами, потому что здесь представлены ведущие технические вузы России. Для нас это большая честь», – заметил он.

На форум зарегистрировалось более 4,4 тыс. делегатов, из них свыше 3,2 тыс. участвуют очно, в том числе 220 представителей Китая из 44 ведущих университетов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В форуме участвуют 100 университетов Китая и России

На форум зарегистрировалось более 4,4 тыс. делегатов, из них свыше 3,2 тыс. участвуют очно, в том числе 220 представителей Китая из 44 ведущих университетов. В работе форума также принимают участие 56 вузов России, включая 11 университетов Татарстана. Об этом рассказал на пленарном заседании помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов, который выступил модератором.

«Таким образом, у нас работают ровно 100 университетов из двух стран. Мы не ставили задачу сделать отдельную выставку, тем не менее содержательные экспозиции представили все университеты, в том числе наши китайские друзья», – заявил он.

После вводной части Гильмутдинов предоставил слово Фурсенко. «Это человек, без преувеличения заложивший основы современной системы образования и науки в России», – представил он докладчика участникам форума.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Россия проходит переломный этап создания новой системы образования»

Китай и Россия должны сделать рывок и стать первыми в мире, и ключевая роль в этом развитии может принадлежать образованию, заявил Фурсенко.

«Родиться в эпоху перемен – это огромный вызов и огромные возможности. Потому что сегодня те, кто был традиционно в первых рядах, привыкли быть первыми, они привыкли делать всё, как уже было заведено. И им гораздо тяжелее перестроиться, чем странам, которые сегодня делают рывок», – сказал помощник Президента РФ.

Он отметил, что сейчас Россия проходит переломный этап создания новой системы образования.

«Вроде бы только что у нас в России, да и в Китае, как-то все сложилось, успокоилось, построили блестящие университеты, и все надо менять, делать по-другому», – констатировал Фурсенко.

По его словам, появление искусственного интеллекта нужно оценить не только как вызов, но и как возможность по-другому подойти к вопросам образования.

«Главное – это уметь работать с новыми возможностями, но при этом оказываться на уровне этих возможностей. Наша задача – показать, что искусственный интеллект – это очень сильная вещь. Но и человеческий разум – тоже. Когда мы объединяем две эти возможности, мы должны стать сильнее и искусственного интеллекта, и традиционного прорыва, к которому привыкли. Я думаю, что мы можем это сделать, мы должны это сделать, у нас нет другого варианта. И мы можем оказаться первыми», – подчеркнул помощник Президента РФ.

Альберт Гильмутдинов: «Татарстан – один из ключевых драйверов социально-экономического развития России, в том числе в области высшего образования, науки и технологий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Альберт Харисович, будучи моим помощником, по-моему, метит уехать в Москву ведущим»

Татарстан – один из ключевых драйверов социально-экономического развития России, в том числе в области высшего образования, науки и технологий. В основе этого в значительной степени личная вовлеченность лидера Татарстана Рустама Минниханова, представил Гильмутдинов участникам форума следующего спикера.

– Альберт Харисович, будучи моим помощником, по-моему, метит уехать в Москву ведущим. Так красиво представляет, что его скоро в Москву могут забрать, – сказал Раис республики.

– Мне скоро на пенсию, – ответил ему Гильмутдинов.

– Да, да, да. Здесь вопрос не пенсии… Это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля правды, – заметил Минниханов.

Шуточное высказывание Раиса РТ позже вполне серьезно поддержал заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

– Если уважаемый Рустам Нургалиевич поддержит, то мы действительно готовы предложить Альберту Харисовичу работу в Москве. Сфер очень много, – заявил он, вызвав аплодисменты зала.

– Рустам Нургалиевич пошутил, – отметил, смеясь, Гильмутдинов.

Рустам Минниханов: «Геополитическая турбулентность открывает новые возможности, поскольку любой кризис – это исходная точка нового цикла роста» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан располагает обширными многолетними связями с развитыми провинциями Китая»

Геополитическая турбулентность открывает новые возможности, поскольку любой кризис – это исходная точка нового цикла роста, сказал Минниханов.

В таких условиях, по словам Раиса РТ, особую ценность приобретают устойчивые отношения между государствами, которые базируются на равноправном конструктивном диалоге, взаимоуважении и взаимопонимании.

«Двустороннее сотрудничество России и Китая – яркий пример подобного взаимодействия. Связи между нашими народами прошли проверку временем и демонстрируют восходящую динамику в инвестиционной, торгово-экономической, культурной, а также образовательной и научно-технической сферах», – заявил он.

Раис РТ упомянул о недавнем визите Президента РФ Владимира Путина в Китай, когда российский лидер посетил совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института.

«На встрече со студентами он особо подчеркнул, что научно-образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии всего комплекса российско-китайских отношений», – отметил он.

Минниханов также напомнил о том, что Путин объявил 2026-й и 2027-й Годами российско-китайского сотрудничества в области образования.

«Это решение встретило широкий отклик и единодушную поддержку в академических кругах обеих государств», – констатировал он.

Говоря о сотрудничестве Татарстана и Китая, Раис РТ сообщил, что товарооборот республики и КНР за десять лет вырос в 13 раз и превысил 3,3 млрд долларов США.

«Промышленный потенциал Татарстана существенно укрепляют дочерние предприятия ведущих китайских корпораций, действующие в максимально комфортных условиях ведения бизнеса. Татарстан – один из важнейших экономических и научно-образовательных центров России и располагает обширными многолетними связями с развитыми провинциями Китая», – рассказал он.

Минниханов добавил, что Татарстан и провинции Китая регулярно обмениваются делегациями, в том числе в научно-образовательной сфере.

«Я ежегодно по три-четыре раза посещаю Китай. В ближайшие дни у нас в планах – Шэньчжэнь. Мы и дальше будем активно сотрудничать и с провинциями, и с вузами, и с предприятиями Китайской Народной Республики», – резюмировал он.

Видеообращение участникам форума направил министр образования Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэн Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужно совместно выстраивать новую модель подготовки выдающихся инженеров»

Видеообращение участникам форума направил министр образования Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэн. Он напомнил, что форум приурочен к 15-летию создания Ассоциации технических университетов России и Китая.

«За 15 лет при поддержке правительств двух стран число участников ассоциации выросло с 30 до 80 ведущих университетов. Она стала самой влиятельной платформой в сфере высшего образования в рамках Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству», – подчеркнул Цзиньпэн.

Он добавил, что вузам Китая и России вместе предстоит ответить на один важный вопрос: как стать центром научно-технических и промышленных инноваций? И сразу внес свои предложения.

По мнению министра, необходимо совместно искать новые пути внедрения искусственного интеллекта в инженерное образование.

«Мы готовы вместе с российской стороной ускорять глубокое слияние интеллектуальных технологий и инженерного образования, совершенствовать научное управление, углублять реформы образования, создавать цифровые платформы, развивать единство науки, инноваций, инженерии и промышленности, формируя новую экосистему инженерного образования», – отметил он.

Во-вторых, по словам Цзиньпэна, нужно совместно выстраивать новую модель подготовки выдающихся инженеров. В частности, внедрять инновации в совместную разработку базовых курсов, формировать команды наставников, механизмы сотрудничества вузов и предприятий.

«Третье – сообща выстроить новую открытую и инклюзивную сеть сотрудничества в инженерном образовании», – заявил министр.

Завершением пленарного заседания стало торжественное открытие Российско-китайского университета перспективных технологий (CRUTech) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани открыли Российско-китайский университет перспективных технологий

Завершением пленарного заседания стало торжественное открытие Российско-китайского университета перспективных технологий (CRUTech).

«Данный проект собирает под своей эгидой 11 ключевых вузов, функционирующих в республике, и 14 крупнейших организаций высшего образования провинции Шаньдун. В полную силу данное объединение заработает уже со следующего года. Уверен, проект ожидает большое будущее», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что в сентябре вместе с ректорами ведущих вузов Татарстана посетил провинцию Шаньдун. «Мы увидели, что у нас есть все необходимое для успешной реализации этой прорывной научно-образовательной инициативы. А в октябре в рамках проведения 31-й встречи глав Правительств России и Китая было заключено детальное соглашение о создании и развитии совместного университета», – подчеркнул Раис РТ.

Минниханов добавил, что Татарстан не остался в стороне от совместной инициативы Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина по проведению перекрестных Годов образования.

«Республика одна из первых среди субъектов Федерации обеспечила включение своих мероприятий в национальные планы их проведения. В их состав наряду с сегодняшним форумом вошло создание Российско-Китайского университета перспективных технологий, который мы будем развивать вместе с одним из самых передовых регионов Китая – провинцией Шаньдун. Меморандум о формировании КРуТеха был подписан на полях официального визита Президента России в Китайскую Народную Республику весной прошлого года», – заявил он.

Раис РТ также заметил, что сейчас в Татарстане обучается более 1,7 тыс. студентов из Китая, которые «отличаются трудолюбием и глубокой увлеченностью образовательным процессом».

«Наши страны располагают сетью сильных университетов, покрывающих все направления технологического развития»

Подводя итоги пленарного заседания, Минниханов сформулировал несколько, по его словам, предварительных выводов.

«Человеческий капитал был важным ресурсом во все времена для всех государств. Но в условиях современных геополитических потрясений эффективная система образования становится краеугольным камнем конкурентоспособности любой страны, особенно таких стран, как Россия и Китай», – заметил он.

Раис РТ подчеркнул, что технологический суверенитет и технологическое лидерство невозможны без эффективной системы инженерно-технического образования.

«Наши страны располагают сетью сильных университетов, покрывающих все направления технологического развития. В кооперации и сотрудничестве друг с другом мы можем поднять наши университеты на новые высоты. Нам есть что сказать друг другу и есть чему поучиться друг у друга», – убежден он.

Минниханов также заверил, что Татарстан, как один из лидеров научно-технологического развития России, сделает все возможное для эффективного сотрудничества университетов двух стран.

«Уверен, этот форум укрепит позиции ассоциации. В рамках форума в организацию вступят сразу 32 новых члена: 16 вузов России и 16 – Китая. Запланировано подписание около 20 новых соглашений о сотрудничестве между университетами России и Китая», – заключил он.