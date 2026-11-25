Вынесен приговор жителю Заинска, который пытался убить своего сына. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление произошло 25 июня 2026 года. Пьяный мужчина вошел в спальню к спящему 16-летнему сыну и набросился на него с двумя ножами – бил по голове, плечу и бедру. Подросток оттолкнул отца и убежал на улицу, истекая кровью. Отец бросился в погоню, но не смог его догнать.

Проезжавший мимо водитель увидел паренька, остановился и вызвал скорую помощь. Судмедэксперты позже заключили: если бы молодому человеку не помогли, он бы скончался от потери крови.

На суде отец подростка заявил, что хотел лишь наказать сына, но не убивать. Суд эти доводы отклонил. Кроме того, несмотря на наличие у мужчины других детей, судья счел, что исправление возможно только в условиях изоляции от общества. Подсудимому назначено 7 лет колонии строгого режима.