Татарстан направил 170 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное

Фото: tatarstan.er.ru

Татарстан направил 170 тонн гуманитарной помощи жителям подшефных городов Лисичанска и Рубежного, а также участникам специальной военной операции. Груз доставили десятью фурами в составе 41-й гуманитарной колонны «Единой России», сообщает региональное отделение партии.

В состав груза вошли продукты питания, питьевая вода, бытовая химия, средства гигиены, детские товары, бытовая техника и строительные материалы. Отдельно собрали помощь для военнослужащих по их заявкам.

В Луганске колонну встретил заместитель премьер-министра Татарстана Ринат Садыков. Вместе с делегацией республики он сопроводил груз в Лисичанск и Рубежное. В Луганске часть гуманитарного груза передали военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. Там же состоялась встреча с депутатом Народного Совета ЛНР Алексеем Околеловым.

«Эта работа поставлена на высоком организационном уровне по взаимодействию с администрациями наших подшефных городов. Предприятия и волонтеры везут сюда практически все. Вот благодаря поддержке татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» к нам приехали очередные фуры с гуманитарной помощью, и здесь сформированы запасы продуктов питания, средств личной гигиены, строительные материалы, узлы, агрегаты, автоматы, всего того, что сегодня необходимо для восстановления мирной жизни», – отметил Садыков.

Он также рассказал о восстановлении инфраструктуры в подшефных городах. С 2022 года там отремонтировали школы, детские сады, больницы, многофункциональные центры и другие объекты. В Рубежном продолжается капитальный ремонт станции скорой медицинской помощи, устанавливают две блочные модульные котельные. В Лисичанске восстанавливают малую городскую котельную и другие социальные объекты.

В Рубежном гуманитарную помощь передали в городской центр «Единой России». По словам его руководителя Оксаны Удовой, продукты и товары направляют прежде всего лежачим больным, семьям с маленькими детьми, будущим мамам и пострадавшим от атак беспилотников. Нуждающимся также предоставляют средства реабилитации.

Фото: tatarstan.er.ru

После разгрузки в гуманитарном центре «Единой России» Рубежного Ринат Садыков и руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин посетили военный госпиталь, где работают специалисты из Татарстана, и городскую станцию скорой медицинской помощи. Там завершается капитальный ремонт и благоустройство территории. В 2026 году на модернизацию и обновление медицинского оборудования в двух городах по линии Минздрава Татарстана выделили 13 млн рублей.

В Лисичанске груз также доставили в гуманитарный центр партии. Самигуллин отметил, что из-за восстановления городской инфраструктуры и жилого фонда значительную часть поставок составляют строительные материалы. Кроме того, сохраняется потребность в питьевой воде и товарах для детей.

«Особенно вот больничные учреждения, они так и говорят – мы живем только на вашей воде татарстанской. Практически в каждую колонну мы включаем одну или две фуры питьевой воды», – поделился Самигуллин.

Отдельно для военнослужащих активисты «Молодой гвардии Единой России» подготовили 16 тонн груза. В него вошли автомобили ВАЗ-2105 и «Нива», мотоцикл «Иж», строительные материалы, бензопилы, генераторы, дроны, инструменты и оборудование. Бойцам также передали продукты, средства гигиены, 41 антидроновое одеяло и письма со словами поддержки.

Для жителей Лисичанска и Рубежного дополнительно доставили 2,5 тонны питьевой воды, средства гигиены, 355 книг и детские игрушки.

В ходе поездки делегация Татарстана встретилась с главой Лисичанска Эдуардом Сахненко и секретарем местного отделения «Единой России» Андреем Семченко. Стороны обсудили поддержку жителей и восстановление городской инфраструктуры.

Отправка 41-й гуманитарной колонны состоялась в Казани при участии секретаря регионального отделения «Единой России», Почетного Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина и Героя России, заместителя Премьер-министра республики Александра Лапина.