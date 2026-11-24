Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Декада приемов граждан, приуроченная к 25-летию партии «Единая Россия», пройдет в Татарстане с 25 ноября по 4 декабря. Жители республики смогут обратиться к депутатам и специалистам по вопросам ЖКХ, здравоохранения, образования, предпринимательства, социальной поддержки, трудовых прав, материнства и детства, сообщает пресс-служба партии.

25 ноября приемы посвятят вопросам ЖКХ. Программа начнется с круглого стола о развитии отрасли и повышении качества услуг. В обсуждении под руководством депутата Госсовета РТ Андрея Егорова примут участие представители профильных ведомств, Госжилинспекции и Госкомитета по тарифам. Личный прием проведет также депутат Нияз Гафиятуллин.

26 ноября жители смогут задать вопросы по здравоохранению. Запланированы горячая линия и тематический прием с участием представителей Минздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, ТФОМС и Ассоциации медицинских работников Татарстана. В этот день граждан также примут депутат Госдумы Илья Вольфсон и депутат Госсовета РТ Ирина Терентьева.

27 ноября обсудят вопросы образования и воспитания. В программе – прямой эфир и тематический прием с участием представителей Минобрнауки республики, общественных и образовательных организаций. Встречи с жителями проведут депутаты Ирина Терентьева, Алсу Надршина и Денис Калинкин.

30 ноября приемы посвятят предпринимательству. Участники обсудят тенденции развития бизнеса и меры поддержки вместе с представителями Минэкономики Татарстана, фонда поддержки предпринимательства, «ОПОРЫ РОССИИ» и других организаций. Обсуждение проведет депутат Госдумы Максим Топилин. Также жителей примет депутат Госсовета РТ Назип Хазипов.

1 декабря, в день рождения партии, обращения граждан будут принимать депутаты Госдумы Марат Нуриев и Зявдат Салихов, депутат Госсовета РТ Валерий Миронченко и депутат Казанской городской думы Юрий Казаков.

2 декабря пройдет день социальной поддержки. Участники обсудят, на какую помощь может рассчитывать молодежь и куда обращаться за ее получением. В мероприятиях примут участие представители Минтруда, Минобрнауки и Минмолодежи Татарстана, а также Лиги студентов республики.

3 декабря рассмотрят вопросы защиты трудовых прав. К тематическому приему присоединятся представители профсоюза работников образования, Минтруда, Госинспекции труда, аппарата уполномоченного по правам человека и Ассоциации юристов России. Личные приемы проведут депутаты Госдумы Айдар Метшин и Ирек Богуславский, а также депутат Госсовета РТ Руслан Шигабуддинов.

4 декабря декаду завершит день материнства и детства. Пройдет прямой эфир и тематический прием с участием представителей Перинатального центра РКБ, благотворительных и общественных организаций, а также психолога. Модератором выступит уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова. В этот день жителей также примут депутат Госдумы Анатолий Иванов и депутат Госсовета РТ Фаниль Багаутдинов.

Оставить обращение можно по телефону 8 800 222 17 08, по электронной почте op@tatarstan.er.ru или через мессенджер МАКС по номеру 8 (987) 205 00 63.