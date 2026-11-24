В Набережных Челнах начали обновлять трамваи с помощью новых кузовов
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
В Набережные Челны прибыли первые два кузова трамваев, изготовленные белорусской компанией «Белкоммунмаш». Их доставили на базу МУП «Городской транспорт» в рамках программы обновления городского трамвайного парка.
Кузова первой комплектности установили на тележки, прошедшие капитальный ремонт на базе предприятия. Такой подход позволяет сократить затраты на обновление подвижного состава, сохранив возможность оснастить вагоны современным оборудованием и комфортными пассажирскими салонами.
Работы по обновлению трамваев продолжаются.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов