Педагоги и ученики школы села Верхний Налим Заинского района изготовили и отправили в зону специальной военной операции очередную партию окопных свечей. В ноябре на передовую передали 138 изделий.

Школа помогает бойцам уже три года. За это время коллектив вместе с учениками изготовил более 6,1 тыс. свечей. В работе участвуют юнармейцы и педагоги под руководством Разина Абзалова. Кроме того, каждый месяц школа собирает и отправляет военнослужащим гуманитарную помощь.

Директор школы Гульназ Прохорова поблагодарила педагогов, родителей, односельчан и юнармейцев, которые участвуют в этой работе.

«Каждая окопная свеча – это частичка нашего тепла, выражение веры в победу и благодарности за мирное небо. От всей души благодарю всех, кто участвует в этом деле», – отметила она.

Материал подготовлен при участии Клары Ермолаевой