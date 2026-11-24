Татарстан может стать одним из крупнейших российских поставщиков зерна в Афганистан. Афганская сторона направила российским партнерам заявку на закупку порядка 1 млн тонн зерна в год. Об этом сообщили в Российском деловом центре в Афганистане.

По словам его представителя, вопрос поставок обсуждался и на заседании экономической комиссии Афганистана и Татарстана в Кабуле, прошедшем в рамках визита российской бизнес‑делегации во главе с вице‑премьером РФ Алексеем Оверчуком. Татарстан выступил с предложением организовать поставки зерна.

На совещании в Министерстве сельского хозяйства Афганистана сообщили, что годовая потребность страны в зерне составляет 7,09 млн тонн. Собственное производство обеспечивает 5,15 млн тонн. Оставшиеся 1,94 млн тонн покрываются импортом.

«Сейчас афганские специалисты совместно с татарстанскими прорабатывают вопросы логистики, которая остается одним из проблемных вопросов в товарообороте между Афганистаном и Россией», – рассказал руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Если договоренности будут реализованы, Татарстан сможет занять заметное место на афганском зерновом рынке, а российские производители получат крупного и перспективного покупателя.