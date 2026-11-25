Отцы Александра и Валерия – родные братья. Сами двоюродные братья старше друг друга всего на два года. Они вместе росли, играли и учились в одной школе – в селе Протопопово.

После начала СВО Александр решил отправиться на службу добровольцем. Поскольку срочную службу он еще не проходил, в военкомате ему предложили сначала пройти ее. Молодой человек попал в воздушно-десантные войска в Псковскую область. Вернувшись домой, через четыре месяца он снова пришел в военкомат и заключил контракт. Его направили в Ульяновскую десантно-штурмовую дивизию.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Осенью 2023 года инженерно-саперный батальон прибыл в Херсонскую область. Вскоре Александр узнал, что к нему присоединится двоюродный брат.

«Брат, я тоже подписал контракт», – сообщил Валерий. До этого он уже проходил службу по контракту в Вооруженных силах России.

На передовой Александр сначала доставлял на автомобиле необходимые грузы, в том числе боеприпасы. Машина несколько раз попадала под обстрел, но отделение продолжало выполнять задачи. Позже Валерия назначили командиром саперного отделения, а Александр стал командиром отделения.

Основной задачей подразделения была инженерная разведка дорог и обеспечение безопасного продвижения штурмовых групп. Работать приходилось в условиях постоянной угрозы: противник активно применял беспилотники, в том числе для дистанционного минирования дорог.

Летом 2025 года дивизию перевели в Запорожскую область. Саперы продолжили выполнять задачи по обеспечению безопасности маршрутов, установке инженерных заграждений и противодействию продвижению техники и пехоты противника.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Александр, занимавший должность заместителя командира взвода, неоднократно выезжал на задания под минометным и артиллерийским огнем. Во время одной из операций он вместе с боевым товарищем направился эвакуировать танк, подорвавшийся на мине. Группа попала под минометный обстрел, а затем над бойцами появились беспилотники. Военнослужащим пришлось около четырех часов ждать в лесном укрытии, чтобы продолжить выполнение задачи и помочь раненым товарищам.

Последний разведывательный выход Александра состоялся вместе с Валерием. Братьям нужно было добраться до другого расчета, чтобы наладить связь. По пути их атаковал FPV-дрон. Александр получил ранение в ногу, однако военнослужащие смогли укрыться. Валерий оказал брату первую помощь и вынес его на плечах к месту эвакуации.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

За службу Александр награжден медалями Жукова, «За отвагу» II степени и «За укрепление боевого содружества». Валерий удостоен медалей Жукова, «За разминирование» и «За воинскую доблесть».

Во время недавней встречи в родном селе братья также посетили школу в Протопопово, где когда-то учились вместе. Военнослужащие подарили учебному заведению симулятор беспилотного летательного аппарата, который будут использовать на уроках патриотического воспитания.