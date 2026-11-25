Труженица тыла Елена Глебова из Казани сегодня отмечает 100-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

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«Елена Григорьевна родилась 25 ноября 1926 года в деревне Русский Студенец Алькеевского района. Окончила медицинское училище по специализации фельдшера-акушера, имеет среднее специальное образование. В годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу. После войны работала медсестрой в детском саду», – рассказали в пресс-службе.

Награждена юбилейными медалями в честь Великой Отечественной войны 1941–1945 г. В настоящее время за труженицей тыла осуществляется социальный уход. Елена Григорьевна плохо слышит, нуждается в помощи при общении.