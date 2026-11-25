Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

В Сармановском районе состоялось выездное заседание депутатской группы «ТНВ» в Государственном Совете Татарстана и Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – новый век». Участники обсудили взаимодействие депутатов разных уровней при рассмотрении обращений жителей и исполнении наказов избирателей, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В заседании принял участие Почетный Председатель Государственного Совета Татарстана, Председатель Высшего совета движения «ТНВ» Фарид Мухаметшин.

Перед началом мероприятия члены Высшего совета посетили Сармановский аграрный колледж, который работает с 1975 года. Сейчас там обучаются 460 студентов из 10 районов республики. Учреждение готовит специалистов для аграрного сектора, в том числе по направлениям эксплуатации сельхозтехники, зоотехнии, поварского и кондитерского дела. С 2026 года в колледже также обучают информационным системам и программированию для сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Открывая заседание, Фарид Мухаметшин напомнил, что депутатские группы «ТНВ» созданы в Зеленодольском и Сармановском районных Советах. По его словам, опыт Сармановского района заслуживает внимания, поскольку здесь выстроено взаимодействие депутатов всех уровней с жителями.

«Проведение сегодняшнего заседания именно здесь вполне закономерно: Сармановский район относится к территориям, где взаимодействие депутатов всех уровней с жителями поставлено на прочную основу, и опыт района заслуживает самого пристального внимания, – подчеркнул Фарид Мухаметшин. – Тем более что здесь работает самая многочисленная среди депутатских групп Движения «ТНВ».

Участники заседания поделились практиками работы с населением. Мухаметшин подчеркнул, что обращения граждан должны становиться основой для решений, отвечающих реальным потребностям жителей.

«Работа с обращениями граждан – это не формальность, – отметил Фарид Мухаметшин. – Это прямой диалог человека с властью, проверка на то, насколько наши решения совпадают с реальными потребностями людей».

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Он также напомнил, что на муниципальных выборах 14 сентября 2025 года движение «ТНВ» участвовало в качестве одного из избирательных объединений. В 43 районах республики его представители были выдвинуты кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований. По итогам выборов от движения избрали 159 депутатов, среди них – шесть участников СВО.

По словам Мухаметшина, избранные депутаты получили от избирателей конкретные наказы и обращения, которые требуют системной работы. Он отдельно отметил значение муниципальных депутатских групп, поскольку их представители непосредственно взаимодействуют с жителями сел и районов и могут передавать вопросы на уровень республиканского парламента.

Руководитель депутатской группы «ТНВ» в Госсовете Татарстана Артур Абдульзянов сообщил, что в 2025 году депутаты приняли на личных приемах 166 человек и рассмотрели 361 обращение. За первое полугодие 2026 года было рассмотрено еще 223 обращения.

«Наша задача – совместно с депутатами, особенно с представителями Движения «ТНВ», аккумулировать идеи и предложения и по возможности трансформировать их в управленческие решения, законодательные инициативы», – сказал Артур Абдульзянов.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Глава Сармановского района Фарит Хуснуллин рассказал о реализации национальных проектов и государственных программ. За последние пять лет в районе выполнили работы на сумму более 10 млрд рублей. Среди решенных вопросов он назвал модернизацию системы теплоснабжения поселка Джалиль, на которую направили почти 1 млрд рублей, а также строительство нового здания детского оздоровительного лагеря.

Хуснуллин отметил, что включить лагерь в программу строительства удалось при поддержке депутата Государственного Совета Татарстана Марата Галеева.

Заместитель председателя Высшего совета и председатель исполкома движения «ТНВ» Алсу Тарханова подчеркнула, что общественное движение сотрудничает с депутатской группой в Госсовете республики при обсуждении актуальных вопросов и подготовке законодательных инициатив.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

В завершение заседания Фарид Мухаметшин вручил благодарственные письма исполкома Высшего совета движения спортсменам, победившим в чемпионате по волейболу среди мужских команд I Лиги городов и II Лиги районов Татарстана на призы «ТНВ».

Кроме того, в рамках выездного заседания подписали территориально-отраслевое соглашение между главой Сармановского района и Татарстанским комитетом Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ на 2027–2029 годы.