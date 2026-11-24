Фото: личный архив Айгуль Халитовой

Бавлинский фестиваль «Арба-Фест. Еремеевская ярмарка» вошел в тройку лучших проектов страны в сфере автотуризма. Он занял третье место в соответствующей номинации XV Международной премии Russian Event Awards 2026. Финал конкурса состоялся в Ярославле.

Проект представили руководитель аппарата Совета Бавлинского района Айгуль Халитова и заместитель директора Бавлинской централизованной библиотечной системы Фарида Зиярова. Эксперты отметили высокий уровень организации фестиваля, его популярность среди автопутешественников, а также образы участниц, которые передают культурный колорит Татарстана.

В финале премии участвовали 294 проекта из 51 региона России. Для «Арба-Феста» это уже не первое признание на федеральном уровне: фестиваль вновь вошел в число лучших туристических событий для автопутешественников.

«Для нас третье место на Russian Event Awards – знак того, что мы движемся в правильном направлении. Особенно ценно, что эксперты такого уровня увидели наши сильные стороны. Участие в премии – это еще и обмен опытом, возможность рассказать о нашем районе и о Татарстане широкой аудитории», – отметил идейный вдохновитель фестиваля, глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров.

По его словам, с каждым годом фестиваль принимает все больше гостей, многие из которых впервые знакомятся с Бавлинским районом и Татарстаном. «Арба-Фест» стал одним из инструментов привлечения туристов в район и республику.

Глава района поблагодарил всех, кто участвует в подготовке фестиваля, отметив, что результат стал возможен благодаря совместной работе большой команды бавлинцев.