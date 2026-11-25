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Поддержка бизнеса, обмен опытом и развитие деловых связей станут основными направлениями работы будущего Союза производителей халяль-индустрии. Об этом говорили участники пленарного заседания XIX Международного форума «Деловые партнеры Татарстана».

По словам основателя торгового дома «Эмиз» Раила Фазулзянова, одна из главных задач объединения – содействие предпринимателям в развитии бизнеса. Он подчеркнул, что проект носит социальный характер и ориентирован на поддержку участников отрасли.

По мнению Фазулзянова, лучше всего о проблемах предпринимателей знают они сами, поэтому объединение позволит эффективнее работать над их решением.

О необходимости такой площадки рассказал и руководитель комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс Шляпошников.

«Ассоциация [предпринимателей «Халяль»] станет площадкой для обсуждения проблем бизнеса, которая даст возможность вывести проблемные точки к какому-то результату», – отметил он в беседе с корреспондентом «Татар-информа».