В 2027 году защита проектов участников «100 лидеров. Татарстан будущего» пройдет в рамках Kazan Digital Week. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый заместитель Торгово-промышленной палаты РТ Елена Файзрахманова.

«Очень радостно, что проект с каждым годом растет. Увеличивается число компетенций, масштабируются возможности, которые мы можем дать молодым предпринимателям. Сейчас уже стартовала предварительная заявка. Сейчас мы еще определяемся со сроками самого проекта, но уже есть понимание, что участники будут защищаться на Kazan Digital week», – пояснила она.

В 2026 году заявки на участие в проекте подали более 250 человек, а к защите было допущено 24 проекта, из которых и были выбраны победители. Ключевой темой этого года стал искусственный интеллект, в 2027 году продолжат лейтмотив с технологическим суверенитетом.