Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах участника специальной военной операции трудоустроили в клиентскую службу Социального фонда России. Для него создали комфортные условия, назначили наставника и помогли адаптироваться в коллективе. Этот пример на аппаратном совещании привел мэр города Наиль Магдеев.

«Парни нуждаются в человеческой поддержке. Вот пример, когда на работу приняли без всяких указаний и поручений, квот. Создали комфортные условия, сделали все, чтобы человек адаптировался в коллективе, получил моральную поддержку, наставника. Таких примеров должно быть много в Набережных Челнах!» – подчеркнул глава города.

О поддержке участников СВО рассказал руководитель клиентской службы отделения Социального фонда России Руслан Шангараев. По его словам, для военнослужащих предусмотрено 24 направления социальной поддержки. На постоянном сопровождении находятся 138 человек.

За 2025 и 2026 годы реабилитацию и санаторно-курортное лечение прошли 117 участников СВО, в том числе 60 – с начала этого года. С 2026 года Социальный фонд также оплачивает сопровождающим проезд, проживание и питание в реабилитационных центрах.

Кроме того, сотрудники клиентской службы участвуют в сборе гуманитарной помощи. За это время коллектив собрал более 2 млн рублей и около 10 тыс. единиц гуманитарных грузов.