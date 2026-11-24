«Затянуть потуже пояса» призвал мэр Челнов Наиль Магдеев. Около 5 тыс. работников перешли в ОЭЗ «Алабуга» и бюджет Автограда недополучил 800 млн рублей НДФЛ. Призывая трезво оценивать ситуацию и не рисовать «благостную картинку», он процитировал министра обороны Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя», добавив: «Тем более самому себе».





Фото: © «Татар-информ»

Пять тысяч работников перешли на «Алабугу»

За девять месяцев 2026 года с территории Набережных Челнов в консолидированный бюджет России поступило 79 млрд рублей. В том числе из них 44 млрд направили в федеральный бюджет, 27,8 млрд – в бюджет Татарстана, еще 7 млрд рублей – в городскую казну.

При этом городской бюджет недополучил налог на доходы физических лиц. За девять месяцев НДФЛ принес Челнам 5,9 млрд рублей – на 800 млн меньше плана.

Диана Сагетдинова Фото: пресс-служба Набережных Челнов

Как пояснила начальник городской налоговой инспекции Диана Сагетдинова, одна из причин – сокращение численности работников на городских предприятиях более чем на 5 тыс. человек. Еще один фактор – замедление роста заработных плат и стимулирующих выплат.

Мэр Наиль Магдеев обратил внимание на то, что значительная часть работников перешла на предприятия особой экономической зоны «Алабуга» и городская казна недосчиталась НДФЛ.

«Минус пять тысяч работающих ушло из экономики города Набережные Челны. Минус пять тысяч налогоплательщиков. Себя обманывать не нужно, благостную картинку рисовать не нужно. Как сказал министр обороны [Андрей Белоусов], ошибаться можно, врать нельзя. Тем более самому себе», – подчеркнул Магдеев на аппаратном совещании.

При этом, по словам мэра, увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе пока не компенсирует отток работников с крупных промышленных предприятий. Это не только сокращает поступления НДФЛ в городской бюджет, но и усугубляет дефицит кадров. На одного человека, ищущего работу, в Челнах приходится 16–17 вакансий. При этом в промышленности традиционно выше уровень заработных плат, а значит, и налоговые отчисления

Наиль Магдеев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дорогие кредиты и падение спроса на грузовики

Среди причин, влияющих на доходы городской экономики, Магдеев назвал высокую ключевую ставку, дорогие кредиты, увеличение налоговой нагрузки и снижение спроса на машиностроительную продукцию.

Экономика Челнов тесно связана с КАМАЗом и предприятиями-поставщиками, поэтому ситуация в отрасли отражается на работе большого числа компаний. Он отметил, что упал спрос на грузовые автомобили.

«Это же единая технологичная цепочка, крупные, средние, малые предприятия работают в кооперации с КАМАЗом, и поэтому снижение спроса в целом в стране на грузовые автомобили отражается на состоянии экономики Набережных Челнов. Но тем не менее объективными причинами зарплату не выплатишь», – констатировал мэр.

Помимо НДФЛ, ниже плана оказались поступления по земельному налогу: в городской бюджет поступило 197 млн рублей – на 47 млн меньше запланированного. Поступления по патентной системе налогообложения составили 71 млн рублей, что на 98 млн рублей ниже плана. В целом за девять месяцев недобор доходов городского бюджета достиг 1,3 млрд рублей.

«Дополнительных доходов точно не будет»

Магдеев предупредил, что по итогам 2026 года город не получит привычных дополнительных поступлений. В предыдущие годы они превышали 2 млрд рублей и позволяли финансировать расходы, которые не всегда удавалось предусмотреть в основном бюджете.

В частности, около 1,5 млрд рублей направляли на поддержку общественного транспорта, выделяли средства на питание детей из многодетных семей и летнюю занятость подростков. На трудоустройство молодежи в прошлом году потратили 38 млн рублей.

«Дополнительных доходов точно не будет, коллеги, по итогам 2026 года. Не до жиру – быть бы живу», – заявил мэр.

Он напомнил, что около 90% расходов городского бюджета идет на зарплаты и коммунальные услуги. Муниципалитету необходимо обеспечивать выплаты сотрудникам учреждений образования, культуры, спорта и детских садов, а также рассчитываться за коммунальные ресурсы.

«Затянем потуже пояса, посмотрим, где нам необходимос. Хотя и урезать-то особо нечего. Но тем не менее, придется жить по средствам в 2027 году», – добавил Магдеев.

Фото: © «Татар-информ»

Челнинцам осталось заплатить 38% имущественных налогов

Мэр обратил внимание на сбор имущественных налогов физлиц. По данным налоговой инспекции, за 2025 год горожанам начислили 1,526 млрд рублей таких налогов – на 251 млн больше, чем годом ранее. В бюджет поступило 940 млн рублей, или 62% от начисленной суммы. Срок уплаты – до 1 декабря 2026 года.

Магдеев призвал активизировать работу по сбору платежей.

Всего налоговая направила жителям почти 302 тыс. уведомлений, 92% из них – в электронном виде. Помимо имущественных налогов, в уведомления включили НДФЛ на 1,715 млрд рублей. Более 1,5 млрд рублей из этой суммы приходится на доходы в виде процентов по банковским вкладам.

В городе также выросло число объектов налогообложения: количество зарегистрированных автомобилей увеличилось с 192 до 196 тысяч, объектов недвижимости – с 217 до 220 тысяч, земельных участков – с 22,4 тыс. до 24,4 тыс.

В Челнах стало больше владельцев автомобилей дороже 10 млн рублей

Число владельцев дорогостоящих автомобилей за год выросло на 30 человек. Всего в Автограде зарегистрированы 62 легковые машины стоимостью свыше 10 млн рублей.

В общей сложности за эти автомобили начислили 7 млн рублей транспортного налога. Максимальная сумма составила 287 тыс. рублей, минимальная – 230 рублей.

В городе также зарегистрировано 158 электромобилей. Их владельцы получили льготу по транспортному налогу за 2025 год на общую сумму 1,5 млн рублей. Для владельцев гибридных автомобилей налог рассчитывают на общих основаниях – с учетом мощности двигателя и типа транспортного средства.

Максимальное начисление налога на имущество составило 4,5 млн рублей, минимальное – один рубль. По земельному налогу суммы варьируются от одного рубля до 8,4 млн рублей.

Сагетдинова озвучила необычные возрастные рекорды. Самому старшему налогоплательщику Челнов 94 года: ему начислили 750 рублей транспортного налога. Самому младшему – год и семь месяцев. Налог ему начислен на одну треть квартиры. За несовершеннолетних налогоплательщиков платежи вносят родители.

Налоговая задолженность сократилась на 225 млн рублей

На 1 октября задолженность перед консолидированным бюджетом Татарстана составляла 1,2 млрд рублей. Из этой суммы 190 млн рублей приходилось на городской бюджет. С начала года общий долг сократился на 225 млн рублей, или 16%, а задолженность перед Челнами – на 50 млн рублей, или 21%.

При этом в городе насчитывается около 33 тыс. должников – физических лиц. Долг по имущественным налогам с начала года уменьшился на 87 млн рублей и составил 111 млн рублей.

За девять месяцев 2026 года за счет принудительных мер во все уровни бюджетов поступило 12 млрд рублей. Из них 1,92 млрд рублей направили в консолидированный бюджет Татарстана.

Для взыскания задолженности налоговая служба использует предусмотренные законом меры. В частности, с санкций прокуратуры наложили 80 арестов на имущество должников общей стоимостью 451 млн рублей. В результате было погашено 147 млн рублей.

Еще 2,1 млрд рублей налогоплательщики выплатили после рассмотрения их задолженности на специальных комиссиях. Кроме того, 42 жителям ограничили выезд из России из-за долгов на общую сумму 35 млн рублей.

Среди крупнейших должников – предприятия «Камдорстроя»

Налоговая инспекция также представила список организаций, систематически нарушающих платежную дисциплину. Крупнейшая задолженность – у группы предприятий АО «Трест Камдорстрой», в которую входят семь организаций. На 1 октября их совокупный долг превышал 744 млн рублей.

В списке также ООО «Раритэк Инжиниринг» с задолженностью около 110 млн рублей, ООО «Ростар-Металлургия» – почти 77,6 млн рублей и ОАО «Булгариво» – около 76,9 млн рублей.

«К должникам, систематически нарушающим платежную дисциплину, мы вынуждены применять меры принудительного взыскания: направлять инкассовые поручения на расчетные счета, приостанавливать операции по счетам, обращать взыскание на имущество», – сообщила Диана Сагетдинова.

В числе организаций, которые ответственно исполняют налоговые обязательства, инспекция отметила ООО «СВР», ООО «УК Логистика», ООО «Техносервис», ООО «Колеса Даром.Ру», ООО «Поволжская экологическая компания», ООО «Автотехник», ООО «Запчасти-Импорт» и другие предприятия.

Жители получили более 2,2 млрд рублей налоговых вычетов

За девять месяцев 2026 года челнинцы подали около 90 тыс. деклараций 3-НДФЛ. Почти 80 тыс. из них – 89% – были оформлены для получения налоговых вычетов. В общей сложности жителям вернули 2,2 млрд рублей.

Еще около 10 тыс. деклараций содержали сведения о доходах, с которых необходимо уплатить налог свыше 564 млн рублей.

В рамках налогового контроля инспекция направила в Следственный комитет 6 материалов на общую сумму 428 млн рублей. Налогоплательщики уже возместили 227 млн рублей.

Еще одно направление – борьба с выплатами зарплат в конвертах. На комиссиях заслушали 1 140 налогоплательщиков, после чего 931 работодатель повысил официальные выплаты сотрудникам.

Налоговая также продолжает работу с владельцами жилья, сдающими его в аренду. 114 человек задекларировали доход в размере 46 млн рублей и уплатили 6 млн рублей налога. Еще 37 арендодателей зарегистрировали доходы как самозанятые: они получили 44 млн рублей и перечислили 2 млн рублей налога. Кроме того, 29 налогоплательщиков раскрыли сведения об агентских доходах на 25 млн рублей, налог с которых составил 3 млн рублей.