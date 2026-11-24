В Татарстане завершается сезон дорожных работ. В этом году основной упор был на ремонт дорог, продолжилось и строительство новых объектов. Как идет строительство участка дублера Горьковского шоссе, когда завершат работы на дублере Оренбургского тракта и как организуют движение во время ремонта плотины Нижнекамской ГЭС – в материале «Татар-информа».





На дорожные работы в Татарстане в этом году направят около 97,7 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

«Работа в 2026 и 2027 годах включает мероприятия, направленные на сохранение дорог»

На дорожные работы в Татарстане в этом году направят около 97,7 млрд рублей. Почти на всех объектах работы завершены, сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Работа в этом году очень насыщенная. Основная программа – это национальный проект «Инфраструктура для жизни». В Казанской агломерации работы проведены на 19 крупных объектах, в Набережночелнинской – на четырех, в Нижнекамской – на трех. На 43 объектах региональных дорог работы также завершены», – рассказал он.

Фарит Ханифов: «Основная программа – это национальный проект «Инфраструктура для жизни» Фото: prav.tatarstan.ru

Ханифов отметил, что к концу года к нормативному состоянию приведено 53,9% региональных дорог. «А к 2030 году планируем достичь показателя не менее 60%», – подчеркнул он.

Программа ремонта дорожно-уличной сети – самая ожидаемая у жителей, добавил глава Миндортранса. «И вот уже последние два года на нее выделяются большие средства. В этом году – 11,6 млрд рублей. Всего здесь 126 объектов. На сегодня все работы завершены», – заявил он.

Кроме того, в этом году предусмотрено дополнительное финансирование на дорожно-уличную сеть в объеме 16 млрд рублей, в том числе для населенных пунктов – 10 млрд рублей, для Казани – 5 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей направлен на строительство автодороги с путепроводом через железную дорогу от дублера Горьковского шоссе до ул. Приволжской в Казани.

По словам министра, общее количество дополнительных объектов дорожно-уличной сети – 879.

«Работа в 2026 и 2027 годах включает мероприятия, направленные на сохранение дорог. Приведению дорог в нормативное состояние и развитию общественного транспорта мы будем уделять приоритетное внимание. Школьные маршруты – тоже задача номер один», – сказал он.

«Было решено построить участок дублера Горьковского шоссе»

В этом году в Казани приступили к строительству участка дублера Горьковского шоссе (автодорога с путепроводом через железную дорогу от дублера Горьковского шоссе до ул. Приволжской). Завершить работы планируется в 2027 году ко Дню Республики Татарстан, сообщил Ханифов.

«Строительство самого дублера пока в отлагательном плане, но когда-нибудь это свершится. И все-таки было решено построить участок этого дублера. Потому что около Храма всех религий переезд через железную дорогу затруднен, там очень большой трафик – проходит до 160 поездов в сутки. Начали строительство путепровода на дублере Горьковского шоссе. Эта дорога необходима для безопасности», – сказал он.

Всего на строительство выделено 3 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей – на этот год, 2 млрд рублей – на 2027-й.

«В этом году наша задача – выставить все опоры и перекрыть балки. Работа непростая. Самая главная часть этого дублера – именно железнодорожный переезд, который в работе. В следующем году мы планируем его запустить», – подчеркнул министр.

По его словам, строительство всего дублера – капиталоемкий проект, поэтому в свое время было принято решение о реконструкции Горьковского шоссе.

«Протяженность всего дублера – около 18 км. Сейчас мы строим примерно 1,5 км. На сегодня трафик на въезд в город со стороны Горьковского шоссе достаточен», – отметил глава Миндортранса.

В Татарстане также продолжается строительство дублера Оренбургского тракта Фото: скриншот презентации

«Работы на объектах Лаишевского узла планируем завершить в 2028 году»

В Татарстане также продолжается строительство дублера Оренбургского тракта. Этот объект разделен на восемь этапов. Все плановые показатели на этот год выполнены, заявил глава Миндортранса.

«Работы на объектах Лаишевского узла сегодня ведутся (на семи этапах, – прим. Т.-и). Основные работы планируем завершить в 2028 году», – сказал он.

Однако пока не ясно, когда начнется строительство восьмого этапа. Здесь, в частности, планируется построить автомобильную дорогу от жилого массива Лесная Поляна до улицы Технической в Приволжском районе Казани.

«Проектно-сметной документации еще нет. Но есть несколько вариантов выбранных коридоров. Федеральные гранты, софинансирование сегодня на новые объекты практически не предоставляются по всей России, поэтому пока по этому объекту решение не принято. Мы будем изыскивать и свои финансы. Но все зависит от федерального софинансирования», – отметил Ханифов.

По его словам, эта дорога крайне необходима, поскольку обеспечит выезд на М-12.

«Будем надеяться», – подчеркнул министр.

В следующем году планируется начать ремонт плотины Нижнекамской ГЭС, по которой ежедневно проезжают 45–49 тыс. машин в сутки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ремонт плотины Нижнекамской ГЭС проведут в два этапа

В следующем году планируется начать ремонт плотины Нижнекамской ГЭС, по которой ежедневно проезжают 45–49 тыс. машин в сутки. Второй этап ремонта запланирован на 2028 год, сообщил Ханифов.

«Плотина 45 лет функционирует без ремонта. Советский задел прочности позволяет нам этим объектом пользоваться. Два года назад провели необходимые ремонтные работы на нижней части плотины. А ремонт проезжей части перенесли до той поры, пока не запустим обход Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму. Сейчас по нему в среднем проезжают 16 тыс. машин в сутки», – рассказал он.

По словам министра, с учетом того, что любой ремонт приводит к заторам на дорогах, подготовлено несколько предложений. В частности, рассматривается запуск кольцевого движения.

«Если плотину ремонтировать, то нужно одну половину закрывать. И мы хотим, чтобы во время ремонта, левая ли полоса ремонтируется, правая ли, трафик шел из Челнов в сторону Елабуги. Обратный трафик предполагается направить через мост через Каму у села Котловка Елабужского района. Таким образом, через Нижнекамский объезд и въезд в Набережные Челны по Заинской дороге запустить кольцевое движение. Мы поговорили с руководством госкомпании «Автодор» о том, чтобы максимально снизить стоимость проезда для «закольцованного» транспорта. Переговоры идут, пока отказ не получили», – отметил он.

Кроме того, рассматривается возможность организовать реверсивное движение в пиковые часы.

Прорабатывается вопрос о железнодорожных перевозках работников из Менделеевска и ОЭЗ «Алабуга».

«Ведутся переговоры с предприятием «Аммоний», чтобы их железнодорожные пути использовать для специальных составов», – уточнил Ханифов.

Стоимость работ, по его словам, оценивается в 750 млн рублей в год.

Ильнур Нурмухаметов: «По результатам дорожно-строительного сезона этого года в нормативное состояние приведено 155 км федеральных автодорог в Татарстане» Фото: prav.tatarstan.ru

«В нормативное состояние приведено 155 км федеральных автодорог в Татарстане»

На содержание федеральных автомобильных дорог в Татарстане в этом году выделено 2,5 млрд рублей. Зимнее содержание занимает около 60% от общих затрат, рассказал начальник «Волго-Вятскуправтодора» Ильнур Нурмухаметов.

«По результатам дорожно-строительного сезона этого года в нормативное состояние приведено 155 км федеральных автодорог в Татарстане», – сообщил он.

Главным проектом этого года Нурмухаметов назвал реконструкцию участка с 30-го по 43-й километр трассы Казань – Оренбург. Проезжая часть здесь расширена с двух до четырех полос.

Кроме того, по его словам, капитально отремонтировано два участка общей протяженностью 17,6 км – на подъезде к Ижевску в Менделеевском районе и на дороге Казань – Оренбург в Бавлинском районе. «На этих участках также увеличено количество полос движения с двух до четырех», – подчеркнул начальник управления.

На 16 участках трасс М-7, Казань – Оренбург и Казань – Буинск – Ульяновск общей протяженностью 128 км уложены износостойкие и защитные слои, добавил он. «Работы на пяти участках были завершены досрочно – на год раньше запланированного срока», – заявил Нурмухаметов.

В этом году также установлено электроосвещение на участке М-7 с 843-го по 857-й километр. «Теперь участок от Казани до автодороги М-12 «Восток» полностью освещен», – заметил он.

Игорь Куляжев: «По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт 14 участков дорог общей протяженностью почти 8 км» Фото: prav.tatarstan.ru

«Благодаря реализации нацпроекта имеем нормативное состояние 89% дорог в Казани»

В Казани на ремонт дорог и благоустройство дворов выделено более 27 млрд рублей. Эти средства направлены на ремонт улично-дорожной сети, на работы по сетям ливневой канализации, строительство и реконструкцию дорог, на программу «Наш двор», сообщил заместитель руководителя исполкома столицы РТ по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

«По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт 14 участков дорог общей протяженностью почти 8 км. Благодаря реализации этой программы имеем нормативное состояние 89% дорог в Казани», – подчеркнул он.

По словам Куляжева, продолжился ремонт дорог в жилых массивах, где проживает одна четвертая часть населения города. Всего отремонтировано 95 улиц на сумму около 2,6 млрд рублей. «Там износ дорожного покрытия составлял более 90% или асфальтовое покрытие в поселках вообще отсутствовало», – уточнил он.

Седьмой год дворовые территории благоустраиваются по программе «Наш двор». В этом году благоустроены 418 дворов, отремонтировано 600 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия. Кроме того, в этом году отремонтировали внутриквартальные проезды протяженностью 16 км, добавил замруководителя исполкома.

«Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова смонтировано около тысячи светодиодных энергосберегающих светильников в 18 жилых массивах Казани на 40 млн рублей. В их числе поселки Большие Дербышки, Самосырово, Радужный, Юдино и другие», – отметил он.

За девять лет реализации этой программы, с 2018 по 2026 год, в жилых массивах города смонтировано более 12,6 тыс. энергосберегающих светильников на 458 улицах, заключил Куляжев.