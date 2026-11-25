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Россия подаст в суд на Международную федерацию хоккея (IIHF), которая под давлением канадских властей нарушила собственные правила, сохранив за Канадой право провести молодежный чемпионат мира без участия российской сборной.

Об этом заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в эфире «Соловьев Live».

По его словам, это дискриминация на правительственном уровне по национальному признаку.

«Это дискриминация на правительственном уровне по национальному признаку. Если раньше они (правительства — Прим. ред.) пытались подминать под себя международные организации и через них транслировать свою волю, то мы за два года убедили международные организации в том, что спорт должен быть целостным, что с дискриминацией нужно покончить, там много было решений. И все, они сбросили маски и начали действовать на правительственном уровне», — сказал Дегтярев.

Он подчеркнул, что IIHF должна была либо перенести турнир из Канады в другую страну, либо изменить сроки.

«В IIHF должны были либо перенести МЧМ из Канады в другую страну, либо изменить сроки, так положено. Поэтому мы сейчас внимательно смотрим. Мы подадим в суд обязательно на IIHF, она нарушила правила под давлением канадцев, подменив понятие «форс-мажор». Это красная линия, конечно», — заключил министр.

В октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские сборные к пяти турнирам, включая молодежный чемпионат мира 2027 года.

15 ноября организация сообщила, что из-за ограничений на въезд, введённых правительством Канады, российские хоккеисты не смогут принять участие в турнире.

Совет IIHF рассмотрел возможность переноса соревнований и решил провести их в Эдмонтоне и Ред-Дире в ранее установленные сроки — с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го.