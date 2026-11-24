На всероссийском форуме-выставке «Большие решения малой родины» представили около тысячи муниципальных практик – от благоустройства и ЖКХ до экологии. В экспозицию вошли по одной практике от каждого российского региона и 50 проектов – победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика». В их числе оказался и проект команды Казани «Интеллектуальная система управления командой города», сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Инициатива, подготовленная в столице Татарстана, нацелена на выстраивание эффективной работы с персоналом с помощью цифровых сервисов – начиная с этапа трудоустройства.

Проходящее уже второй раз мероприятие организовано ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Оно объединило свыше 800 губернаторов, глав муниципалитетов, сенаторов, депутатов, представителей федеральных органов власти.

Одним из ключевых моментов мероприятия стала презентация доклада о состоянии и развитии местного самоуправления в России за 2025–2026 годы, подготовленного ассоциацией совместно с РАНХиГС на основе предложений муниципалитетов. Документ направят Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Доклад представляет целостную картину развития системы МСУ. Мы проанализировали не только институциональные изменения – распределение полномочий и финансирование, но и практическую сторону управления: от компетенций муниципальных команд до механизмов вовлечения граждан. Особый акцент сделан на эффективности межведомственного взаимодействия и реализации стратегических проектов, определяющих повестку», – отметил аместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«По итогам ежегодных встреч Президента [России Владимира Путина] с представителями городов и районов дано более 80 поручений. При любой модели самоуправления важно сохранить доступность местной власти. У людей должна оставаться возможность обратиться в администрацию и решить свой вопрос на месте. Поэтому предстоящие преобразования важно заранее обсуждать с жителями и учитывать их мнение», – добавил чиновник.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и местному самоуправлению и сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева в свою очередь подчеркнула, что именно органы местного самоуправления определяют реальное качество жизни в городах и селах, превращая бюджетные возможности в конкретные дела.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудил с главами муниципалитетов привлечение инвестиций в местные проекты и региональные меры поддержки туризма, индустрии гостеприимства, пищевой промышленности и новых технологий.

Кроме того, в рамках форума состоялся IX съезд ВАРМСУ. Делегаты от 89 регионов избрали руководящие органы ассоциации, попечительский совет возглавил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.