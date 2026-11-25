Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане может появиться Союз производителей халяль-продукции. С такой инициативой на пленарном заседании XIX форума «Деловые партнеры Татарстана» выступил руководитель ООО «Эмиз» Раил Фазулзянов.

По его словам, такой союз должен стать социальным проектом, направленным на поддержку предпринимателей, которые ведут бизнес в соответствии с нормами ислама.

В свою очередь, Раис РТ Рустам Минниханов высоко оценил деятельность татарстанских предпринимателей и поблагодарил их за труд, направленный на сплочение татарского народа.