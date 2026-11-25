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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал русофобией решение Международной федерации хоккея (IIHF) обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску россиян в Федеральном суде Швейцарии.

По его словам, решение о допуске уже вынесено, и на его обжалование должны жёстко отреагировать суд и Международный олимпийский комитет.

«Они всеми способами пытаются показать свои принципы. Но суд и Международный олимпийский комитет должны жёстко отреагировать на это, потому что решение о допуске россиян уже вынесено. Но они этого не хотят и будут бороться. Русофобия страшная, они решили нас расчленить и будут за это стоять. И они будут все время принимать нехорошие решения и вонять», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Дюссельдорфе и Мангейме (Германия) в мае 2027 года.