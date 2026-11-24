На портале госуслуг Республики Татарстан началось онлайн-голосование по определению приоритетных направлений работы шести республиканских министерств на 2027 год. Жители региона могут не только отдать голос за цели и задачи, сформулированные экспертами, но и предложить собственные варианты, сообщает Общественная палата РТ.

Свои приоритеты на открытое обсуждение вынесли министерства здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и социальной защиты, спорта и по делам молодежи. Предложенные инициативы касаются повышения качества медицинской помощи и социальной поддержки граждан, развития системы образования и культурного досуга, укрепления семейных ценностей, поддержки участников СВО, развития массового спорта и молодежной политики.

По результатам голосования для каждого из шести министерств определят от пяти до семи приоритетных задач. Голосование доступно в разделе «Опросы жителей» портала госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ» до 11 декабря 2026 года.

Член Общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова на площадке «Экспертного клуба» отметила, что ценность проекта в том, что участие граждан не заканчивается кнопкой «проголосовать». По ее словам, выбранные приоритеты становятся частью работы министерств, для них определяются показатели, а затем ведомства публично отчитываются о результате.

«Для меня принципиально и то, что речь идет о шести социальных министерствах – именно их решения человек непосредственно ощущает в повседневной жизни. Поэтому главный результат голосования будет не в количестве участников, а в том, насколько выбранные людьми задачи затем превратятся в конкретные, измеримые изменения. Общественное участие имеет смысл тогда, когда за ним можно проследить весь путь решения – от предложения до исполнения. В этом и состоит зрелость такой модели», – сказала она.

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», депутат Госсовета РТ Эмиль Губайдуллин считает, что практика публичного формирования целей и задач министерств – важный инструмент взаимодействия власти и общества. По его словам, эффективность работы любого ведомства в конечном счете должна оцениваться не только по выполнению показателей, но и по тому, насколько результаты отвечают реальным потребностям жителей.

«Я сам являюсь членом Общественного совета при Министерстве образования и науки Татарстана и принимал участие в обсуждении и формировании предложений по приоритетным задачам ведомства на 2027 год. Могу сказать, что это содержательная работа, в ходе которой рассматриваются разные предложения, оцениваются их актуальность и практическая значимость. Но не менее важно услышать мнение самих жителей – родителей, педагогов, студентов и всех, кого непосредственно касаются принимаемые решения», – сказал он.

По его мнению, особенно ценно, что жители могут не только проголосовать за предложенные экспертами задачи, но и выступить со своими инициативами – такой подход позволяет сопоставить профессиональный взгляд специалистов с реальными запросами общества.

«На мой взгляд, главный результат этой работы – не просто сформированный перечень приоритетов, а конкретные изменения, которые люди смогут увидеть и оценить. Поэтому принципиально важно, чтобы за общественным обсуждением следовали понятные решения, их реализация и открытая оценка достигнутых результатов», – сказал он.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что в федеральном бюджете на 2027–2029 годы заложены ресурсы на социальные обязательства, поддержку участников СВО и развитие регионов, и важно, чтобы распределение средств совпадало с запросами людей.

«У нас уже есть успешный опыт такой прямой связи с жителями через Народную программу «Единой России», которую мы формируем и обновляем по наказам избирателей на пятилетний цикл. А татарстанский проект публичного формирования целей для шести социальных министерств – это уникальный, не имеющий прямых аналогов в других регионах механизм ежегодной, «тонкой» настройки работы органов власти. Здесь жители напрямую участвуют в планировании работы целых отраслей – от здравоохранения и образования до молодежной политики – и задают ведомствам конкретные задачи на 2027 год. Как человек, много лет руководивший федеральным министерством, я хорошо знаю, насколько полезно вовремя сверить кабинетные планы с реальными ожиданиями людей. Голосование не просто определяет приоритеты на ближайший год, но и делает работу министерств абсолютно прозрачной: по итогам года за каждый пункт придется публично отчитаться перед жителями и Общественной палатой», – сказал он.

По его словам, для депутатов от республики итоги голосования вместе с наказами по Народной программе станут четкой дорожной картой при работе над федеральными программами и бюджетом.

Депутат Госсовета РТ, заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку Ринат Фазылов назвал публичное определение приоритетов уникальным для Татарстана проектом, который заслуживает внимания всей страны. По его словам, его особая ценность в том, что жители могут участвовать в формировании планов министерств и затем оценивать их выполнение.

«За каждым предложением стоит конкретная жизненная ситуация: возможность вовремя попасть к врачу, получить необходимую социальную помощь, выбрать для ребенка спортивную секцию, найти поддержку для молодой семьи. Именно жители лучше всего знают, какие вопросы требуют первоочередного внимания. Поэтому особенно значима возможность предложить собственную инициативу: человек становится соавтором решений, от которых зависит качество жизни в республике», – сказал он.

Фазылов считает, что такой диалог укрепляет доверие и взаимную ответственность: власть получает более точное представление о запросах общества, а граждане видят, как их участие может влиять на общие дела.