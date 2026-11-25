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Сильная гололедица ожидается в Татарстане в ночь на 26 ноября и днем. МЧС напоминает жителям республики о необходимости соблюдать меры безопасности.

«Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам, передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхностей. Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.