Фото предоставлено Алмазом Фаттаховым

В Нижнекамском районе открыли две библиотеки нового поколения – в селах Ташлык и Шингальчи. Их модернизировали благодаря национальному проекту «Семья». Теперь в библиотеках есть не только новые книги, но и интерактивное оборудование, компьютеры и игровые зоны для детей.

Книжные фонды пополнили 2,5 тыс. новых экземпляров книг и 104 периодическими изданиями. Для посетителей установили VR-очки, планшеты, интерактивные панели и оборудовали компьютерные рабочие места. В библиотеке Шингальчи также появился развивающий игровой комплекс «Алма» с 20 играми. С его помощью малыши могут изучать буквы и звуки, развивать логику и мышление.

На церемонии открытия присутствовали депутат Госдумы Айдар Метшин, глава Нижнекамского района Радмир Беляев и представители Национальной библиотеки Татарстана. Библиотекарям и подрядчикам, участвовавшим в реализации проекта, вручили почетные грамоты и благодарности.

Айдар Метшин, поддержавший проект, подарил библиотекам сборник сказок М. Я. Муратова на трех языках.

Для гостей подготовили праздничную программу. На улице организовали фотовыставку, где можно было увидеть, как библиотеки выглядели до ремонта и после обновления.

Выступил ансамбль песни и танца «Нардуган», сказочные герои провели игры для детей и взрослых. Для угощения на свежем воздухе в настоящей печи испекли оладьи.

Не обошлось и без творческих занятий. В Ташлыке гости мастерили «изю» – татарский элемент одежды с орнаментом. В Шингальчах участники вместе создавали «Карту Шингальчей», добавляя к ней детали, связанные с историей и жизнью села. Мастер-классы организовали специалисты библиотечной системы Нижнекамска.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал важность модернизации библиотек и создания современных пространств для чтения, обучения и досуга. На встрече с министром культуры Ольгой Любимовой 18 января 2022 года он обсудил развитие модельных библиотек. Тогда глава государства поддержал эту работу, подчеркнув, что такие учреждения становятся местами притяжения для молодежи, где можно не только читать книги, но и заниматься в кружках, получать дополнительное образование.