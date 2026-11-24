В России может появиться компенсационный платеж для получения прокатного удостоверения на иностранное кино в рамках квотирования. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме.





Без уплаты платежа прокатное удостоверение выдаваться не будет. Предполагается, что средства направят на «мониторинг показа фильмов», который контролирует расписание кинотеатров

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Суть законопроекта

Согласно документу, для получения прокатного удостоверения на иностранный игровой фильм заявитель уплачивает 5 млн рублей, за анимационный – 3 млн рублей. Исключения – фильмы государств ЕАЭС, лауреаты кинофестивалей из перечня правительства и фильмы, обнародованные до 1993 года.

Без уплаты платежа прокатное удостоверение выдаваться не будет. Предполагается, что средства направят на «мониторинг показа фильмов», который контролирует расписание кинотеатров.

Также предполагается введение отчислений на развитие отечественной кинематографии: получатель прокатного удостоверения на иностранный фильм ежеквартально должен будет уплачивать 10% от общей суммы кассовых сборов фильма в кинотеатрах за квартал.

Кроме того, законопроект устанавливает «квоту для национальных фильмов». В течение года появятся периоды, когда кинотеатры не смогут показывать зарубежное кино.

Предполагается, что соответствующие изменения вступят в силу

Миляуша Айтуганова: «Получение прокатного удостоверения и сейчас занимает много времени, поэтому фестивали и кинопрокатчики будут сталкиваться с большими проблемами» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это будет экстремально для киноиндустрии» – эксперт Айтуганова

Член Союза кинематографистов РФ, экс-директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова в беседе с «Татар-информом» отметила, что законопроект готовился давно.

«Для больших прокатчиков, которые работают в России, это, конечно, уменьшение возможностей для работы с иностранными режиссерами и продюсерами, дистрибьюторскими компаниями. Думаю, что это связано с тем, чтобы не попадал на экраны контент, который не соответствует требованиям российского законодательства. Но именно на бизнесе и киноиндустрии это сильно скажется», – сказала она.

По ее словам, получение прокатного удостоверения и сейчас занимает много времени, поэтому фестивали и кинопрокатчики будут сталкиваться с большими проблемами.

«В такой редакции это будет экстремально для российской киноиндустрии, для российского кинопроката, потому что дистрибьюторы просто не будут брать эти фильмы, потому что платить за прокатное удостоверение такие деньги – это себе дороже», – добавила Айтуганова.

Она отметила, что сейчас много пиратского контента, и иностранные картины, особенно популярные, все равно появляются на экранах через другие механизмы, а прокатчики ищут схемы, которые помогают вывести эти фильмы на экраны.

«Если закон вступит в силу, просто прокатчики перестанут заниматься этим, и тогда потеряет опять же зритель. И многие кинотеатры, потеряв такой контент, будут терять деньги», – заключила она.

Владимир Путин: «Возможность бесплатного просмотра можно было бы предусмотреть не только для фильма «Рождение империи», но и для других картин, которые достоверно и всесторонне рассказывают об истории России» Фото: kremlin.ru

Возможная отмена предсеансового обслуживания

В России могут отказаться от практики предсеансового обслуживания в кинотеатрах. Об этом заявил руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров РФ Алексей Воронков.

Так называемое предсеансовое обслуживание позволяет зрителю купить билет на фильм, легально идущий в России, но перед сеансом якобы бесплатно посмотреть голливудскую картину. Схема помогает кинотеатрам показывать зарубежные ленты, не имеющие прокатного удостоверения в РФ.

Воронков также отметил, что выход фильмов «Дюна: Часть третья» и «Мстители: Доктор Дум» в российский прокат не запланирован «независимо от даты выхода отечественных картин».

Кроме того, Президент России Владимир Путин ранее предложил предоставлять школьникам, студентам и пенсионерам возможность бесплатно смотреть фильмы, которые объективно и полно отражают историю страны и отдельные периоды ее развития.

Глава государства высказал эту идею в интервью журналисту Павлу Зарубину, рассказывая о своих впечатлениях от исторического фильма «Рождение империи». Он отметил, что возможность бесплатного просмотра можно было бы предусмотреть не только для этого фильма, но и для других картин, которые достоверно и всесторонне рассказывают об истории России.