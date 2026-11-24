В РТ состоится горячая линия по вопросам оформления недвижимости
Завтра, 25 ноября, Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет горячую линию, посвященную особенностям оформления недвижимости в электронном виде.
Позвонив на горячую линию, можно узнать:
- способы и условия подачи документов в электронном виде;
- сроки регистрации недвижимости в электронном виде;
- нужна ли электронная подпись для регистрации прав собственности;
- в каком формате необходимо предоставить документы для электронной регистрации;
- как зарегистрировать недвижимость с использованием биометрии;
- что делать после регистрации и как проверить, что она прошла.
Эти и другие вопросы можно задать с 10 до 12 часов по телефону в Казани 8 (843) 255-25-71.