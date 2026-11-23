На этой неделе в Вершине Тёи стартует Кубок России. Татарстан традиционно силен, но лидеры в разных условиях: Ардашев защищает титул, Большунов ищет мотивацию без международных стартов, Степанова выбрала российскую трассу, а Коростелев и сестры Непряевы рискуют пропустить Кубок мира. С чем Татарстан подходит к сезону – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вершина Тёи открывает сезон: Татарстан выходит на старт разными маршрутами

Несмотря на первичные планы провести первый этап Кубка России, как и в прошлом сезоне, в Кировске, в итоге в Федерации лыжных гонок решили быть верными традициям и вернуться в Вершину Тёи. Стартовый этап здесь начнется в четверг и продолжится до воскресенья, 29 ноября. С 19 по 22 ноября здесь прошел Кубок Хакасии, который фактически превратился в генеральную репетицию перед национальным сезоном. В программе – классические разделки на 10 км, спринт классическим стилем и гонки свободным стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

Сборная Татарстана, благодаря системным усилиям президента Федерации лыжных гонок РТ Ильшата Фардиева, уже традиционно за последние три года подходит в положении основных фаворитов сезона. В мужской команде – трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, действующий обладатель Кубка России Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Иван Горбунов и Сергей Забалуев. В женской – олимпийская чемпионка Вероника Степанова, Дарья Непряева, Наталья Терентьева, а также другие сильные спортсменки. Однако на старт в Вершине Тёи выйдут далеко не все: часть татарстанцев ориентирована на Кубок мира, другие не получили нейтральный статус и вынуждены сосредоточиться на домашних соревнованиях.

Особенность этого сезона – в неопределенной ситуации, в которую попали наши лыжники. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда FIS разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе, но получить этот допуск удалось не всем. Как оказалось, в нынешнем мире постмодерна даже наличие статуса (а порой и даже решения арбитражного суда CAS, как в хоккее) не гарантирует возможности добраться до международной арены. Скандинавские страны вводят ограничения на въезд российских спортсменов – вслед за финнами об ужесточении визовых ограничений заявили норвежцы и шведы, по сути, наплевав на решения спортивных инстанций. В результате для Татарстана вопрос будет не только в том, кто быстрее на лыжне, но и в том, кто вообще сможет оказаться на нужной трассе.

Александр Большунов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ардашев защищает титул, Большунов вновь ищет мотивацию

Главная мужская интрига внутреннего сезона – противостояние двух лидеров Татарстана. В прошлом розыгрыше Кубка России Сергей Ардашев впервые стал победителем общего зачета, набрав 1168 очков. Александр Большунов с 945 баллами занял второе место. Причем Ардашев выиграл не только общий, но и дистанционный зачет. Теперь ему предстоит подтвердить, что прошлогодний успех не был разовым всплеском, а Большунову – доказать, что он по-прежнему способен превратить внутренний чемпионат в серьезную спортивную цель, ради которой стоит отдаваться «на сотку». Сан Саныч в своем серебре вновь может винить только себя – он, как и годом ранее, прохандрил половину сезона и «отмывался» от скандала с Александром Бакуровым. И лишь к январскому этапу в Казани вновь взялся за голову и стал нагонять конкурентов.

Алексей Червоткин Фото: olympteka.ru

Впрочем, первые старты уже показали, что оба находятся в рабочем состоянии. На Кубке Хакасии 19 ноября Ардашев стал вторым в классической разделке на 10 км, уступив Алексею Червоткину 11,6 секунды. А 22 ноября выиграл коньковую гонку на той же дистанции, опередив Дениса Спицова всего на 1,1 секунды. Это особенно показательно: рядом с ним на пьедестале оказались олимпийские чемпионы, а борьба за победу шла до последних метров.

Большунов тоже начал сезон с побед. Еще 11 ноября он выиграл отборочную гонку в Ханты-Мансийске, а на «Хибинской гонке» в Кировске сначала уступил Андрею Мельниченко в коньковой разделке, затем неудачно провел спринт, где в финале сломалось крепление лыжи, и в итоге занял шестое место. Но 22 ноября трехкратный олимпийский чемпион вновь оказался первым – на десятикилометровой дистанции классическим стилем он опередил Мельниченко на 22 секунды. Поэтому говорить о спортивном кризисе Большунова пока не приходится. Вопрос гораздо глубже.

Александр Большунов Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок РТ

«Сколько можно отпускать ситуацию?»: хватит ли мотивации Большунову

В августе в интервью «РИА Новости» Александр откровенно говорил о мыслях, которые посещают его из-за многолетнего отсутствия на международных стартах. В том разговоре он объяснял, что терпение не бесконечно.

«Сколько можно отпускать [ситуацию]? Ладно год-два, когда не можешь выступать. Это еще как-то можно пережить. А потом себя обманываешь и обманываешь. Думаешь: «Давай еще, еще». А никаких допусков нет. Много спортсменов уже закончили карьеру. Очень большой период получается. А спорт не вечный. Короткий промежуток жизни, когда ты можешь показывать хорошие результаты. А этот промежуток у тебя просто отнимают. Не дают тебе показывать свою силу», – заявил Большунов.

Большунов признавался, что задумывался о завершении карьеры и хотел больше времени проводить с семьей. Для спортсмена, который привык бороться за олимпийские и мировые награды, российские соревнования не всегда могут заменить соперничество с сильнейшими лыжниками планеты.

В том же интервью он рассуждал о том, что без серьезных международных стартов теряется привычная мотивация. В ноябре FIS вновь не включила его в список нейтральных атлетов. Александр уже обратился в Спортивный арбитражный суд, а апелляция была зарегистрирована 16 ноября. Решения CAS пока нет. Но даже если разбирательство не повлияет на его подготовку напрямую, оно неизбежно остается фоном, который обязательно будет отнимать внимание и эмоциональные силы. А чувство неопределенности не лучший помощник во время подготовки к стартам на трассах.

При этом у Большунова есть все возможности бороться за победы в России. Его результаты в Ханты-Мансийске и Кировске это подтверждают. Но хватит ли ему внутреннего стимула на длинную дистанцию Кубка России – отдельный вопрос. Особенно если судебная тяжба затянется, а международный календарь снова пройдет без него.

Ардашеву тоже, кстати, отказали в нейтральном статусе, но для Сергея ситуация проще с точки зрения мотивации: ему есть что защищать, и он уже доказал, что может быть сильнейшим в национальном сезоне. Но конкуренция будет серьезной. Червоткин и Спицов уже показали себя в Вершине Тёи, Мельниченко выиграл гонку в Кировске, а Илья Семиков, Иван Якимушкин и другие лидеры способны вмешиваться в борьбу за подиумы.

Другой татарстанец – Савелий Коростелев, если ему придется вернуться к внутренним стартам из-за ограничений, также способен стать одним из главных соперников Королю лыж. Татарстану важно, что в мужской борьбе есть не только Большунов и Ардашев: Иван Горбунов в прошлом сезоне занял пятое место в общем зачете Кубка России, а Сергей Забалуев уже попал в пятерку сильнейших в спринте на Кубке Хакасии.

Степанова сделала выбор заранее, но конкуренция в России будет высокой

В женской команде Татарстана главная внутренняя ставка – Вероника Степанова. В прошлом сезоне она заняла шестое место в общем зачете Кубка России, уступив Алине Пеклецовой, Евгении Крупицкой, Елизавете Пантриной, Екатерине Никитиной и Дарье Каневой. Однако предсезонные старты в Вершине Тёи показали, что в этом году Степанова подходит к зиме в отличной форме и способна включиться в борьбу за победы уже на первых этапах.

19 ноября она выиграла пятикилометровую гонку классическим стилем, опередив Евгению Крупицкую на 26,8 секунды. А 22 ноября стала первой и в коньковой разделке на 10 км, оставив позади Алину Пеклецову с преимуществом в 14,1 секунды. Две победы в разных стилях – весомый аргумент перед Кубком России. Особенно с учетом того, что Пеклецова в прошлом сезоне стала победительницей общего зачета, а Крупицкая финишировала второй. Именно они выглядят главными соперницами Степановой, если та проведет полноценный российский сезон.

История с нейтральным статусом при этом оказалась для Вероники непростой. Вопреки предыдущим заявлениям, что вернется только при полном восстановлении России, она все-таки подала заявку в FIS, хотя ранее резко критиковала саму идею участия россиян без полноценного восстановления России на международной арене. В интервью «Матч ТВ» лыжница объяснила, что правила изменились, а ее решение было связано не с отказом от прежних принципов, а с желанием самой распоряжаться своей карьерой: «Где и когда выступать, должно быть моим решением, а не какого-то анонимного чиновника из FIS. За это право я буду бороться».

По сообщениям российских СМИ, FIS отказала Степановой в нейтральном статусе, однако публичного подробного объяснения причин не последовало. Но еще до того, как вопрос с допуском окончательно прояснился, Вероника определилась с планами: она не собиралась менять тренировочный маршрут и в последний момент уезжать в Европу. В эфире «Матч ТВ» 19 ноября спортсменка прямо сказала: «Мне неважно, даст ли мне FIS нейтральный статус или нет. В последний момент я никуда срываться не собираюсь. И выступать в этом году буду в России. Решено!»

По сути, Степанова предпочла заранее выбрать понятный календарь, а не трепать себе нервы ожиданием решения и возможной спешкой перед стартами. В ближайшее время это может оказаться преимуществом: у нее будет возможность спокойно готовиться к российским гонкам и бороться за общий зачет. Правда, конкуренция никуда не исчезнет. Помимо Пеклецовой и Крупицкой в числе сильнейших остаются Пантрина, Никитина, Канева и другие лыжницы. А если международные ограничения вынудят кого-то из россиянок вернуться на внутренние соревнования, состав соперниц станет еще плотнее.

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Коростелев и сестры Непряевы: международный маршрут уперся в границы

Совсем другая ситуация у Савелия Коростелева, Дарьи Непряевой и Натальи Терентьевой. Эти три спортсмена, представляющие Татарстан, уже получили нейтральный статус и включены в состав сборной на первые этапы Кубка мира. В отличие от Большунова, Ардашева и Степановой, они имеют возможность выступать на международной арене. Но теперь их планы зависят не только от спортивной формы и решений FIS.

Важным ориентиром стали соревнования в финском Муонио, проходившие 13–15 ноября. Коростелев выиграл десятикилометровую гонку классическим стилем, опередив ближайшего преследователя на 5,4 секунды. В коньковой разделке он стал четвертым, уступив бронзовому призеру менее секунды. То есть Савелий уже способен бороться за медали на уровне европейских лыжников и может быть конкурентоспособным на Кубке мира. Бронза в Лахти прошлого сезона это хорошо показала. Теперь у Савелия уже есть опыт выступления на европейских трассах – он уже помнит все нюансы и изгибы лыжни в Швеции, Финляндии, Швейцарии и других странах.

У женщин в Муонио результаты получились более сдержанными, но тоже обнадеживающими. Наталья Терентьева заняла шестое место в классической гонке на 10 км, Дарья Непряева стала девятой. В коньковой разделке Дарья финишировала шестой, а Терентьева на старт не вышла. Для Непряевой это важная возможность закрепиться на международной трассе после олимпийского сезона, а для Терентьевой – шанс вновь проявить себя на уровне, где она уже побеждала в общем зачете Кубка мира.

Однако этап в Руке, который пройдет 27–29 ноября, может обернуться для российских лыжников совсем не тем возвращением, на которое они рассчитывали. Финляндия с 16 ноября ужесточила правила въезда для россиян, включая профессиональных спортсменов. Большая часть сборной, состоящей из 16 человек, не сможет попасть в страну. Коростелев, Терентьева и Непряева оказались в особом положении: они приехали в Финляндию заранее, провели сборы, выступили в Муонио и остались там перед этапом Кубка мира.

Но и это не гарантирует им участия. Уже 21 ноября замначальника финской пограничной службы заявил, что новые правила распространяются и на тех российских спортсменов, которые въехали в страну до 16 ноября. По его словам, если пограничники встретят лыжников, им могут сообщить, что пребывание в Финляндии больше не является допустимым, и вынести официальное решение о необходимости покинуть страну. Российский тренерский штаб уже сообщил, что основная команда в Руку не поедет. А судьба трех татарстанцев, которые находятся в Финляндии, остается неопределенной.

Еще жестче ситуация с Норвегией. Правительство страны распорядилось не допускать российских и белорусских профессиональных спортсменов, выступающих в том числе под нейтральным флагом, а также сопровождающий персонал. Ограничения действуют с 16 ноября: таким спортсменам не будут выдавать визы, а при попытке въезда их могут выдворить. Это ставит под угрозу участие россиян во втором этапе Кубка мира в Тронхейме 4–6 декабря.

Швеция также объявила о намерении не выдавать российским спортсменам визы для участия в соревнованиях на своей территории. В конце февраля – начале марта 2027 года в Фалуне пройдет чемпионат мира, и уже сейчас перспективы участия россиян выглядят крайне сомнительными. Получается парадоксальная ситуация: FIS разрешает выступать в нейтральном статусе, но страны, принимающие соревнования, фактически могут закрыть спортсменам дорогу к старту.

Для Татарстана это особенно чувствительно. Коростелев, Терентьева и Непряева получили возможность вернуться на международную лыжню, но теперь их сезон зависит от решений пограничных и миграционных служб. Если европейский маршрут окончательно закроется, им нужно будет возвращаться в российский календарь. А значит, внутренняя конкуренция может получить неожиданных участников уже по ходу зимы.

Фото: соцсети vk.ru (Федерация лыжных гонок РТ)

Фардиев и ресурс Татарстана: как республика удерживает лидеров

Сильный состав Татарстана – далеко не результат одного удачного трансферного решения. Федерацию лыжных гонок республики с 2011 года возглавляет Ильшат Фардиев. Республика последовательно укрепляет позиции в лыжных гонках, привлекая спортсменов высокого уровня и создавая условия, которые позволяют им готовиться к сезону без постоянной борьбы за финансирование и логистику.

Масштаб этой работы можно оценить по бюджету. По данным «Контур.Фокус», в 2025 году бюджет Федерации лыжных гонок Татарстана составлял 321,3 млн рублей – самый высокий среди спортивных федераций республики. Такие ресурсы позволяют организовывать зарубежные сборы, обеспечивать поездки на международные соревнования и выстраивать подготовку спортсменов с учетом большого календаря.

Фото: соцсети vk.ru (Федерация лыжных гонок РТ)

Нынешняя ситуация с Муонио стала наглядным примером того, насколько важна такая организационная работа. Коростелев, Терентьева и Непряева оказались в Финляндии заранее, провели там сборы и выступили на предсезонном турнире. Когда власти ужесточили правила въезда, это дало им хотя бы теоретический шанс сохранить возможность стартовать в Руке. Без своевременного планирования поездки они, как и остальная сборная, могли бы просто не попасть в страну.

Поддержка Татарстана уже помогала спортсменам выступать на Кубках мира и Олимпийских играх, а Большунову – проводить зарубежные сборы. При этом работа федерации не ограничивается только приглашением звезд: республика принимает крупные соревнования, в том числе этапы Кубка России в Казани, и поддерживает региональный календарь лыжных гонок. Сильная команда, финансовые возможности и инфраструктура помогают Татарстану оставаться одним из центров российского лыжного спорта.

Но даже самые хорошие условия не способны полностью решить проблемы, которые находятся за пределами спортивной системы. Фардиев и федерация могут обеспечить подготовку, экипировку, сборы и логистику, но не могут повлиять на решения FIS, CAS или европейских пограничных служб. В этом и состоит главная интрига нынешней зимы для Татарстана.

Сергею Ардашеву предстоит защитить титул, Большунову – вновь найти смысл в борьбе за российские награды, Степановой – подтвердить, что во внутреннем сезоне она способна навязать конкуренцию новой звездочке отечественных лыж Алине Пеклецовой. А Коростелеву и сестрам Непряевым остается бороться за возможность выступать там, куда они уже получили спортивный допуск, но куда их могут не пустить по политическим и визовым причинам. Татарстан начинает сезон с мощной командой, однако на этот раз ее главные соперники – не только лыжники из других регионов, но и обстоятельства, которые могут изменить весь ход зимы.