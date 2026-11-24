В Набережных Челнах представили список организаций, которые систематически нарушают платежную дисциплину, а также предприятий, своевременно исполняющих налоговые обязательства. Данные привела начальник городской инспекции ФНС Диана Сагетдинова на совещании с хозяйственными руководителями.

По итогам девяти месяцев 2026 года налоговые поступления в консолидированный бюджет с территории города составили 79 млрд рублей. Из них 27,8 млрд рублей направили в бюджет Татарстана, еще 7 млрд – в городской бюджет. Основную часть городских поступлений – 5,9 млрд рублей – сформировал налог на доходы физических лиц.

Жителям Набережных Челнов предоставили налоговые вычеты на общую сумму 2,2 млрд рублей. Они были оформлены по 90 тыс. деклараций 3-НДФЛ.

На 1 октября задолженность перед консолидированным бюджетом Татарстана составляла 1,2 млрд рублей, в том числе перед городским бюджетом – 190 млн рублей. По сравнению с началом года долг перед республикой сократился на 225 млн рублей, или 16%, перед городом – на 50 млн рублей, или 21%.

Среди систематических должников – группа предприятий АО «Трест Камдорстрой», в которую входят семь организаций. Их совокупная задолженность составляет более 744 млн рублей. В списке также ООО «Раритэк Инжиниринг» с долгом около 110 млн рублей, ООО «Ростар-Металлургия» – почти 77,6 млн рублей и ОАО «Булгариво» – около 76,9 млн рублей. Все суммы приведены по состоянию на 1 октября 2026 года.

«К должникам, систематически нарушающим платежную дисциплину, мы вынуждены применять меры принудительного взыскания в виде направления инкассовых поручений на расчетные счета должников, приостановления операций по счетам, обращения взыскания на имущество должников», – подчеркнула Диана Сагетдинова.

При этом в городе насчитывается 33 тыс. физических лиц, имеющих задолженность по налогам и обязательным сборам. Долг по имущественным налогам с начала года уменьшился на 87 млн рублей, однако по-прежнему составляет 111 млн рублей.

В числе организаций, ответственно исполняющих налоговые обязательства, инспекция отметила ООО «СВР», ООО «УК Логистика», ООО «Техносервис», ООО «Колеса Даром.Ру», ООО «Поволжская экологическая компания», ООО «Автотехник», ООО «Запчасти-Импорт» и другие предприятия.