Хирурги республиканского онкодиспансера удалили опухоль, сохранив единственную почку пациентки, приехавшей в Казань из Ульяновска. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Перед операцией специалисты под контролем компьютерной томографии установили в опухоль «гарпун» – специальный проводник, который служит ориентиром для хирургов. Через проколы специалисты удалили опухоль, сохранив остальную часть почки. Операция прошла успешно, женщину уже выписали из стационара.

