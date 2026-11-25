Фото: пресс-служба КГАСУ

Ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) Рашит Низамов стал лауреатом премии «Ректор года». Награду ему вручил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на IX Профессорском форуме, сообщает пресс-служба вуза.

В форуме «Роль преподавателя высшей школы в обеспечении научно-технологического лидерства России» участвовали руководители ведущих университетов страны, представители профессорского сообщества и органов власти.

Валерий Фальков отметил важность системной работы вузов в рамках программы «Приоритет-2030», сотрудничества университетов с промышленными предприятиями и подготовки специалистов для инновационной экономики.